Gattuso'dan olay Icardi itirafı! "Kadro dışı bırakacağım adamı transfer etmem"
Bonservisi elinde bulunan Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi için Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'dan itiraf geldi. İtalyan çalıştırıcı, Icardi için "Kadro dışı bırakacağım adamı transfer etmem" ifadelerini kullandı.
Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte bonservisi elinde bulunan Mauro Icardi, özellikle İtalya'da kulüp arıyor.
Birçok takımla görüşmelere devam eden deneyimli futbolcu henüz herhangi bir kulüp ile anlaşma sağlayamadı.
Deneyimli santrfor ile adı geçen Lazio'da sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibinin teknik direktörü, Gennaro Gattuso, Icardi hakkında konuştu.
Serie A'nın 5. haftasında Venezia ile oynayacakları maç öncesinde konuşan Gattuso, Icardi transferinin neden gerçekleşmediğini açıkladı.
"TERCİHİMİZİ YAPTIK"
Mauro Icardi'nin iyi bir oyuncu olduğunu belirten Gattuso ancak tercihlerini önceden belirlediklerini ifade ederek "Kalitesini kimse tartışamaz, 250 gol atmış bir oyuncu ama biz tercihlerimizi daha önce yaptık; Pinamonti ve Gudmundsson dedik. Icardi'ye olan tüm saygımla söylüyorum bunu." açıklamalarını yaptı.
"HİÇ BULAŞMAK İSTEMEDİM"
Icardi konusuna eleştirel yaklaşan Gattuso sözlerine, ""Konuyu başkanla da konuştum, bu işe hiç bulaşmak istemedim. Birileri kadro dışı kalmak zorunda kalacak ve bu hiç hoş bir durum değil; buna takım içi dengeler denir ve soyunma odasının dengesini bozacak hatalar yapamazsınız. Sonradan kulübede ya da tribünde oturtacağın adamı transfer etmenin alemi yok; bunu ancak altyapıdan çıkardığın bir gençle yapabilirsin." şeklinde devam etti.