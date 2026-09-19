"HİÇ BULAŞMAK İSTEMEDİM"

Icardi konusuna eleştirel yaklaşan Gattuso sözlerine, ""Konuyu başkanla da konuştum, bu işe hiç bulaşmak istemedim. Birileri kadro dışı kalmak zorunda kalacak ve bu hiç hoş bir durum değil; buna takım içi dengeler denir ve soyunma odasının dengesini bozacak hatalar yapamazsınız. Sonradan kulübede ya da tribünde oturtacağın adamı transfer etmenin alemi yok; bunu ancak altyapıdan çıkardığın bir gençle yapabilirsin." şeklinde devam etti.