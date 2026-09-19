Kozinoğlu soruşturmasında 2 tutuklama talebi
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden Ali İşgören ve Necip Doğan tutuklamaya sevk edildi
Giriş: 19 Eylül 2026 - 00:22 Güncelleme:
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada şüpheliler Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur “kasten öldürme” suçundan ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri istemiyle hakimliğe sevk edilirken, eski Başsavcı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan ise “suç örgütüne üye olma” suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
*Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.
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