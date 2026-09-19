Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz...
BATİA
(Faruk Aksoy)
Gazeteci Faruk Aksoy'un Osmanlı demiryollarının başmühendisi Heinrich August Meissner ile Heidelberg'de tanıştığı Batia'nın imkânsız aşkını konu alan romanı Batia, Destek Yayınları'ndan çıktı. Osmanlı topraklarını baştan başa örecek demiryollarının başmühendisi Meissner, İstanbul’dan Şam’a, Medine’den Bağdat’a uzanan raylarla iki imparatorluğun hayallerini birbirine bağlarken, Heidelberg’deki küçük bir terzi dükkânında Batia’yla karşılaşır. Batia evli bir Yahudi’dir, Heinrich ise çok geçmeden yeniden İstanbul’a, ardından çöllere dönmek zorundadır. Birlikte geçirdikleri kısacık zamanın ardından geriye iki bakır bileklik, ulaştırılması imkânsız mektuplar ve ömür boyu taşınacak bir aşk kalır. İmparatorluklar yıkılır, savaşlar çıkar, sınırlar değişir... Heinrich’in bir zamanlar insanları kavuşturacağına inandığı o raylar, zamanla onları ayıran acımasız bir tarihin şahidine dönüşecektir... “Sevgili Jantis... Yüreğimi dağlayan, Batia’yı harlayan o kızgın rayları kara yazılar gibi çöle sererken, meğer kendi kaderimi yazıyormuşum. Tanrı’ya inanmadığı için kadere inanan Batia’ya mahcup oluyorum. Dilimde ezberlenmemiş dualarla Ayasofya’nın göğüne bakıyorum.”
BENİBEŞER SENİ N'EYLER?
(Gonca Saygın)
Gonca Saygın, İletişim Yayınları'ndan çıkan Benibeşer Seni N’eyler?’de, insanların birbirini ne hale koyduğu, yaşamlarını nasıl etkilediği fikrinden yola çıkarak, bambaşka hayatlara sahip kişiler etrafında örülü on üç farklı öyküye yer veriyor: Bazen, hayalleri çalınmış genç bir kadının kendini yeni baştan var etme mücadelesini; bazen, yarım kalmış bir hikâyenin içine sıkışmış yorgun bir adamın ömür boyu süren aşkını; bazen, herkesten ve her şeyden bıkıp zamanın akmadığı bir dünyaya kaçmak isteyen bir çılgının serüven arayışını; bazen, idealist bir öğretmenin tüm engellere rağmen öğrencilerinin hayatını şekillendirme çabasını anlatıyor... İnsanlık halleri aslında. Çeşit çeşit. Kimi zaman gülünç, kimi zaman trajik... “Annem sancılarla hastaneye yetişmeye çalışırken arabanın arka koltuğunda doğuvermişim. Acilden koşarak gelen hemşireler kapıyı açınca görmüşler ki tünel çift şeritli otoyola dönmüş, ben de son sürat gaza basmış Allah yarattı demeden çıkışa varmışım. Onlara bir tek düdük çalıp, sağa çek demek kalmış. Kimilerine pirüpak hastane odaları, bize egzoz esanslı koltuk döşemesi. Her şeyi açıklayan yıldız haritası bunu da açıklasın bakalım.”
BİR KISSA BİN HİSSE-DOĞU'NUN EN GÜZEL HİKAYELERİ
(Avfî)
VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), Avfî’nin kaleme aldığı “Bir Kıssa Bin Hisse - Doğu’nun En Güzel Hikâyeleri” adlı kitabın ikinci cildini okurlarla buluşturuyor. On üçüncü yüzyıl klasik Fars edebiyatının en önemli şaheserlerinden biri olan Cevâmiü’l-hikâyât, Avfî’nin özenle seçtiği anlatıların bir araya getirildiği kapsamlı bir hikâyeler mecmuasıdır. Osmanlı döneminde yalnızca belirli bölümleri tercüme edilen Cevâmiü’l-hikâyât, günümüz Türkçesine bütünüyle kazandırılmamıştı. Serinin ikinci cildi olan “Bir Kıssa Bin Hisse - Doğu’nun En Güzel Hikâyeleri”nde Avfî, insan ve toplum hayatını olumsuz etkileyen kötü huyları ele alıyor. Haset, hırs, açgözlülük, yalan, cehalet ve sözünde durmama gibi davranışlar, Kur’an, hadis ve klasik ahlak kitaplarına yapılan göndermelerle tanımlanırken, her biri ibret verici ve çoğu zaman mizahi nitelik taşıyan hikâyelerle örneklendiriliyor. Avfî, kötü huyları yalnızca tasvir etmekle kalmıyor; bunlardan kurtulmanın yollarını ve faziletli davranışlara ulaşmanın imkânlarını da gösteriyor.
MEDUSA'NIN KAHKAHASI
(Hélène Cixous)
Hélène Cixous’nun kadınları kendi bedenleri ve arzularıyla yazmaya çağıran, kadının susturulmuş tarihine karşı yeni bir dil ve yazı icat etmeyi savunan sarsıcı denemesi Medusa’nın Kahkahası, iktidarın ve dilin yapısını da kökten sorgulayan radikal bir manifesto. 1975’te yayımlandığında, 20. yüzyılın ikinci yarısında dil, özne, beden ve yazı etrafında şekillenen kuramsal tartışmaların da kurucu metinlerinden biri oldu Medusa’nın Kahkahası. Yayımlanışından bu yana feminist kuramın temel başvuru kaynaklarından biri kabul edilen bu deneme, psikanalizden yapısöküme, edebiyattan toplumsal cinsiyet çalışmalarına uzanan geniş etkisiyle, cinsiyet, kimlik, dil ve özgürlük üzerine yürütülen tartışmaların en canlı, en kışkırtıcı ve en yaratıcı metinlerinden biri olmayı sürdürüyor. Feminist kuramın temel başvuru kaynaklarından biri kabul edilen kitap, Can Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alıyor.
HALE ASAF
(Burcu Pelvanoğlu)
İlk kadın ressamlarımızdan Hale Asaf, Osmanlı’nın son ve Cumhuriyet’in ilk yıllarına rastlayan kısa ve sıradışı hayatında İstanbul’da, Paris’te, Berlin’de ve kısa bir süre de Bursa’da yaşadı, çalıştı, az sayıda ama etkileyici eserler üretti. Hale Asaf’ın hayata ve sanata yaklaşımı, yaşadığı dönem ve toplumsal dinamikler açısından irdelenmesi gereken bir dönüm noktasına işaret ediyor. Sanat tarihçisi Burcu Pelvanoğlu, Hale Asaf’ın hayatının ayrıntılarını, toplumsal konumunu ve yapıtlarını titiz bir araştırmayla günışığına çıkardı. Asaf’ın sanatını ve bohem kişiliğini yakın tanıklıklarla, belgelerle ve karşılaştırmalı olarak aktarırken resim tarihine olduğu kadar toplumsal tarihimize de pencereler açtı. Daha önce yayımlanmamış tablo ve belgeler içeren bu çalışmada Hale Asaf bir kez daha okurlarla buluşuyor, sanat tarihinde bıraktığı izlerle dikkatleri çekmeye devam ediyor. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı.
SUYUN TATLILIĞI
(Nathan Harris)
New York Times çok satanlar listesine giren, 2021 Booker Ödülü uzun listesinde yer alan ve Ernest J. Gaines Edebiyatta Mükemmellik Ödülü’ne değer görülen Nathan Harris’in Suyun Tatlılığı romanı, Vis Kitap etiketiyle Türk okurlarla buluşuyor. Roman, Amerikan İç Savaşı’nın son günlerinde yeniden şekillenmeye başlayan Georgia’da, birbirinden farklı hayatların kesiştiği güçlü bir hikâye anlatıyor. Özgürlüklerine yeni kavuşmuş Prentiss ve Landry kardeşler, geçmişlerini geride bırakıp kendilerine yeni bir hayat kurmaya çalışırken yolları, oğullarının kaybıyla yüzleşen George ve Isabelle Walker çiftiyle kesişir. Eski düzen çözülürken bütün bir kasabanın alışkanlıkları, korkuları ve sadakatleri sınanır... Tarihsel arka planını insan ilişkilerinin merkezine yerleştiren Suyun Tatlılığı, kayıp ve umut, önyargı ve merhamet, geçmiş ve yeni bir başlangıç arasındaki gerilimi çarpıcı bir anlatıyla ortaya koyuyor.
LEV TOLSTOY
(Viktor Şklovsk)
ALFA Yayınları, dünya edebiyatının en büyük ustalarından Lev Nikolayeviç Tolstoy’un yaşamını ve eserlerini derinlemesine ele alan Viktor Şklovski imzalı Lev Tolstoy biyografisini okurlarla buluşturuyor. Rus edebiyat kuramının önde gelen temsilcilerinden Şklovski, geniş arşiv belgelerine, yazarın günlüklerine ve mektuplarına dayanarak büyük yazarın fırtınalı hayatını ve düşünsel dönüşümünü kapsayıcı bir panoramayla sunuyor. Eser, Tolstoy’un Yasnaya Polyana’daki çocukluk yıllarından ve malikânedeki yeşil koltukta başlayan ilk anılarından itibaren yazarın hayatının dönüm noktalarını adım adım takip ediyor. Kafkasya ve Sivastopol’deki askerlik günlerinden edebi şöhrete uzanan yolculuğu, köylü çocukları için kurduğu okulu ve aristokrat yaşam tarzı ile halkın sadeliği arasında yaşadığı derin vicdani çelişkileri titizlikle işliyor. Şklovski, Tolstoy’un mekânlarla, insanlarla ve döneminin toplumsal atmosferiyle kurduğu bağı tarihsel gerçeklerden ayrılmadan aktarıyor.
SESSİZ DÖNÜŞÜMLER
(François Jullien)
Olayların üzerimizde kurduğu esaretten uzaklaştığımızda, dilin ezberleşmiş kalıplarını çözdüğümüzde, görmeye ve yaşamaya dair alışılmışlıkları kırıp odağımızı değiştirdiğimizde geriye gerçekten ne kalır? Durmaksızın gerçekleşmesine rağmen yavaşlığı ve kesintisizliği yüzünden hayatımızı kökten değiştirdiğini bir türlü göremediğimiz ancak bizi sonuçlarıyla sarsan yegâne güçtür dönüşüm... Çağdaş felsefenin özgün isimlerinden François Jullien, İdeal Kültür Yayıncılık'tan çıkan Sessiz Dönüşümler’de Batı felsefesinin yaşamı olaylar üzerinden okuma alışkanlığını bir kenara bırakarak Doğu düşünce geleneğinde hâkim olan dönüşüm kavramını ele alıyor. Felsefenin boşlukta bıraktığı bu sarsıcı hakikatin izini Marcel Proust, Tolstoy ve Maupassant gibi usta kalemlerin eserlerinde de arayan Jullien, sessiz dönüşümlerin fısıltısını dile getiriyor.
YAZMA DERSLERİ
(Necip Tosun)
Türkiye'de edebiyat ortamının temel meselelerinden biri, iyi okur-yazar olmayı düşleyen insanların nasıl bir yöntem izleyeceklerini bilmemeleri ve iyi okur-yazarlığa giden yolların belirgin araçlardan ve yöntemlerden yoksun olmasıdır. Ketebe Yayınları'ndan çıkan -Marcel Proust'tan Ursula K. Le Guin'e- Yazma Dersleri bu ihtiyaca güçlü bir katkı sunuyor. Kitap, dünya edebiyatına mal olmuş edebiyatçıların yazarlık tecrübelerini bir bütünlük içinde inceleyip, yazarlar arasındaki ortak yasaları ve benzer tecrübeleri belirleyerek kalıcı bir birikim ortaya koyuyor. Bu kitabı yaratıcı yazarlık kitaplarından ayıran en önemli özellik ise kitabın, bizzat bu işi yapan şair, öykücü ve romancıların yaptıkları konuşmalardan, yazdıkları metinlerden oluşması. Bu da dışarıdan bir gözle asla yakalanamayacak birikimlerin aktarılması anlamına geliyor. -Marcel Proust'tan Ursula K. Le Guin'e- Yazma Dersleri sadece genç yazarlar için değil, iyi okur olmak isteyenler için de oldukça zengin, işlevsel bir rehber kitap niteliğinde.
FELAKETLER ÇAĞI
(Senaa Ahmad)
Magus Kitap'tan çıkan Felaketler Çağı'nda Senaa Ahmad, dünün merceğinden bugünün dünyasına çarpıcı bir bakış atarken, ölümün dehşetini düşlerle, yaşamın karanlığını mizahla dengeliyor. Birbirinden "oyuncaklı" dokuz öyküde Jül Sezar'dan Lizzie Borden'a, Jeanne d'Arc'tan Napolyon Bonapart'a kadar, tarihin farklı noktalarından ikonik figürler, gerçeküstü anlatılarda buluşuyor. "Ölmecilik Oynayalım mı?"da VIII. Henry, Anne Boleyn'den kurtulmak istiyor ama küçük bir sorun var: Kral ne yaparsa yapsın Boleyn hayata dönüyor. "Tarihçi'nin Evinde" öyküsünde, Nefertiti, Kraliçe Victoria, John Adams ve Marilyn Monroe gibi maziye damga vurmuş figürlerin katıldığı, cinayet muammasına dönüşen bir akşam yemeğine konuk oluyoruz. "Kıyametlerden Kıyamet Beğen" ise bizi Manhattan Projesi'nde çalışan bir teknisyen rolünde 1945'e fırlatıp, sonu envai çeşit dehşete çıkan dolambaçlı patikalarla baş başa bırakıyor...
BİR GECE YARISI
(Arzu Bahar)
Arzu Bahar, Bligi Yayınevi'nden çıkan Bir Gece Yarısı'nda insana dair en saf duygulardan, tarihte yaşanan ötekileştirme, şiddet gibi toplumsal olaylara uzanan bir pencereyi incelikli kalemiyle aralıyor. Cevat Bey'in çaresizliğine, kafasını kaldırması yasak olan Hasan'a, çaycı Karafaki'nin çıkmazına, Pısırık Osman'ın cesaretine, Melek'in güzelliğinin yitişine değinirken okuru hayatın gerçeklerini yeniden yaşamaya davet ediyor... "Biri uyandırmak istercesine sarsıyor. Hiç istemiyor bunu. Rahat böyle, huzurlu. Kimse dokunmasın kimse uyandırmasın istiyor. Üstelik sarsıldıkça canı acıyor. İtiraz etmeye, bırakın demeye çalışıyor, ağzından sadece iniltiler dökülüyor."
PİKONYO KAPANI
(Önay Yılmaz)
Gazeteci Doğu Gediz, yalan haber üzerine düzenlenen bir sempozyumda konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığında, mesleğin en eski ve en tehlikeli sorusuyla yüzleştiğini sanır: Hakikat nasıl korunur? Toros Yayınları'ndan çıkan Pinokyo Kapanı, gazeteciliğin vicdanıyla polisiye gerilimi aynı sayfada buluşturan, temposu yüksek, son ana kadar soluk kestiren çarpıcı bir roman. Hakikatin bedeli, yalanın açtığı derin yaralar ve insanın kendi mesleğiyle hesaplaşması aksiyon dolu bir kurgu içinde anlatılıyor. Gazetecilikten gelen Önay Yılmaz, haber merkezlerinin telaşını, manşet baskısını, teyit sorumluluğunu ve kalemin vicdanla kurduğu gerilimli ilişkiyi içeriden bilen bir gözle aktarıyor.