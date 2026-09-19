haftanın kitapları

BENİBEŞER SENİ N'EYLER?

(Gonca Saygın)



Gonca Saygın, İletişim Yayınları'ndan çıkan Benibeşer Seni N’eyler?’de, insanların birbirini ne hale koyduğu, yaşamlarını nasıl etkilediği fikrinden yola çıkarak, bambaşka hayatlara sahip kişiler etrafında örülü on üç farklı öyküye yer veriyor: Bazen, hayalleri çalınmış genç bir kadının kendini yeni baştan var etme mücadelesini; bazen, yarım kalmış bir hikâyenin içine sıkışmış yorgun bir adamın ömür boyu süren aşkını; bazen, herkesten ve her şeyden bıkıp zamanın akmadığı bir dünyaya kaçmak isteyen bir çılgının serüven arayışını; bazen, idealist bir öğretmenin tüm engellere rağmen öğrencilerinin hayatını şekillendirme çabasını anlatıyor... İnsanlık halleri aslında. Çeşit çeşit. Kimi zaman gülünç, kimi zaman trajik... “Annem sancılarla hastaneye yetişmeye çalışırken arabanın arka koltuğunda doğuvermişim. Acilden koşarak gelen hemşireler kapıyı açınca görmüşler ki tünel çift şeritli otoyola dönmüş, ben de son sürat gaza basmış Allah yarattı demeden çıkışa varmışım. Onlara bir tek düdük çalıp, sağa çek demek kalmış. Kimilerine pirüpak hastane odaları, bize egzoz esanslı koltuk döşemesi. Her şeyi açıklayan yıldız haritası bunu da açıklasın bakalım.”