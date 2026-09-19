Sivas'ta yürek yakan olay, dün saat 05.00 sıralarında Paşabey Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Otizmli Tufan Kümbetlioğlu (14), oturdukları 4'üncü kattaki dairenin penceresinden düştü.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Kümbetlioğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Tufan Kümbetlioğlu'nun cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Olayı şüpheli bulan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, inceleme başlattı. Ekipler, olay sırasında evde bulunan çocuğun ablası S.N.K. (14) ile yanında misafir olarak bulunan erkek arkadaşı T.S. (17) adlı erkek gözaltına aldı. Öte yandan Tufan Kümbetlioğlu'nun düştüğü anlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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ARKADAŞIYLA GÖRDÜĞÜ İÇİN ATMIŞ

Emniyet ve savcılıkta ifadesi alınan abla S.N.K., evde erkek arkadaşı T.S. ile birlikteyken Tufan'ın kendilerini gördüğünü ve ailesine söylemekle tehdit ettiğini, bunun üzerine panikleyerek konuşmaması için pencereden attığını itiraf etti.

S.N.K.'nin erkek arkadaşı T.S. ise olayla kendisinin ilgisinin bulunmadığını, olay sırasında orada olmadığını ifade ederek suçlamaları kabul etmedi.

KOMŞULARDAN 'ŞİDDET' İDDİASI

Öte yandan komşuları, ailenin hayatını kaybeden Tufan Kümbetlioğlu'na yönelik sık sık şiddet uyguladığını iddia etti. İsimlerini vermek istemeyen ve olayın yaşandığı binanın karşısında oturanların, zaman zaman yaşanan şiddet olayının seslerini kamera ile de kayda aldıkları, polise de şikayette bulundukları belirlendi.

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KÜÇÜK ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ

Olay ile ilgili soruşturma sürerken, hayatını kaybeden Tufan Kümbetlioğlu, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi.