İKİ TAKIM ARASINDA 5. RANDEVU

Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, geride kalan 4 maçta rakibini 2 kez mağlup ederken, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

İki takım arasındaki maçlarda sarı-lacivertliler 9 kez gol sevinci yaşarken, Eyüpspor ise 5 kez fileleri havalandırdı.

İki takım son olarak geçen sezon Süper Lig'in son haftasında Kadıköy'de karşı karşıya gelirken, mücadele 3-3 sona ermişti. Eyüpspor, maçın 87. dakikasında attığı golle skoru 3-3'e getirerek ligde kalmayı başarmıştı.