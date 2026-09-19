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        Fenerbahçe'nin konuğu Eyüpspor!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak. Ligde son 2 maçında galibiyet alamayan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek milli araya moralli girmek istiyor...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 10:26 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Eyüpspor'u ağırlayacak.

        Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil yapacak.

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        Ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 7 puanla 11. sırada bulunuyor.

        Son iç saha maçında Beşiktaş'a derbide 2-1 yenilen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Gaziantep FK deplasmanından da 0-0'lık beraberlikle dönerek son 2 maçında 1 puan toplayabildi.

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        ASENSIO SAHALARA DÖNÜYOR

        Ligde oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan İspanyol futbolcu Marco Asensio, formasına kavuşuyor.

        Sakatlığını atlatan yıldız futbolcu, Eyüpspor karşılaşmasında kadrodaki yerini alabilecek.

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        F.BAHÇE'DE TEK EKSİK

        Eyüpspor karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor.

        Sarı-lacivertli ekipte dün yapılan antrenmanda sakatlanan milli futbolcu Mert Müldür, Eyüpspor müsabakasında forma giyemeyecek.

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        İKİ TAKIM ARASINDA 5. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, geride kalan 4 maçta rakibini 2 kez mağlup ederken, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

        İki takım arasındaki maçlarda sarı-lacivertliler 9 kez gol sevinci yaşarken, Eyüpspor ise 5 kez fileleri havalandırdı.

        İki takım son olarak geçen sezon Süper Lig'in son haftasında Kadıköy'de karşı karşıya gelirken, mücadele 3-3 sona ermişti. Eyüpspor, maçın 87. dakikasında attığı golle skoru 3-3'e getirerek ligde kalmayı başarmıştı.

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        #fenerbahçe
        #süper lig
        #Eyüpspor
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