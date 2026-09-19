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        Haberler Sağlık ABD'de felçli hastaların iletişim kurmasını sağlayan yeni bir sistem geliştirildi

        ABD'de felçli hastaların iletişim kurmasını sağlayan yeni bir sistem geliştirildi

        ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH), felçli hastaların konuşmalarını ve beden dillerini aynı anda iletebilecek yeni bir beyin-bilgisayar arayüz sistemi geliştirdiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 10:18 Güncelleme:
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        ABD'de felçli hastaların iletişim kurmasını sağlayan yeni bir sistem geliştirildi

        Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH), enstitü tarafından fonlanan ve Kaliforniya Üniversitesi'nde felçli hastaların iletişim kurmalarına ilişkin yürütülen bir çalışmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

        Buna göre bilim insanları, üç felçli hastanın beyin dalgalarını "makine öğrenmesine" dayalı bir beyin-bilgisayar arayüzü kullanan bir sistem aracılığıyla sanal bir karaktere dönüştürmeyi başardı.

        Bilim insanlarının geliştirdiği bu sistem, hastalara bağlanan özel kablolar aracılığıyla beden hareketleri ve konuşmayla ilgili beyin sinyallerini aynı anda dijital ortamda bulunan sanal bir karaktere aktarıyor.

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        SANAL KARAKTER SAYESİNDE ALS HASTALARI DAHA HIZLI İLETİŞİM KURABİLİYOR

        Kullanılan arayüzle oluşturulan sanal karakter, özellikle ALS hastalarının daha hızlı bir şekilde iletişim kurabilmesine imkan sağlıyor.

        Daha önce geliştirilen cihazlarda konuşma veya beden hareketlerinin aktarımında ayrı ayrı başarılar elde edilirken, bu yeni cihazın her iki alanda da aynı anda başarı sağlayan ilk sistem olduğu belirtildi.

        Açıklamada ayrıca, araştırmacıların bu sistemin kablosuz versiyonu üzerinde çalıştıkları kaydedildi.

        AĞIR FELÇLİ HASTALAR İÇİN UMUT

        NIH yöneticisi Dr. Debara Tucci, yeni çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu umut verici sonuçlar, gelecekte ağır felçli hastaların iletişiminin bütünsel doğasını yeniden kazanabileceklerine dair umut veriyor" değerlendirmesini yaptı.

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        #ABD
        #haberler
        #ALS
        #sanal karakter
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