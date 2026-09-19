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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Galatasaray Süper Lig'de dev randevu: Trabzonspor Galatasaray
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        Süper Lig'de dev randevu: Trabzonspor Galatasaray

        Trabzonspor Galatasaray maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Ligde lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar, bu maçtan galibiyetle ayrılarak milli araya lider girmek istiyor... 7 puanı bulunan ev sahibi ekip ise, teknik direktör Thomas Reis'la ilk maçından 3 puanla ayrılmak istiyor... İşte Trabzonspor Galatasaray maçının tüm detayları ve muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 10:11 Güncelleme:
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        Süper Lig'de dev randevu!

        STAT: Papara Park

        HAKEM: Batuhan Kolak

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek...

        İŞTE MUHTEMEL 11'LER

        Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Aral, Onuachu.

        Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Leao, Deniz.

        SÜPER LİG'İN EN GOLCÜSÜ GALATASARAY

        Galatasaray, ligde geride kalan 5 haftada en golcü takım olarak dikkati çekti.

        Ligdeki 5 müsabakanın tamamında gol sevinci yaşayan "Cimbom" toplamda 13 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılıları, 12'şer golle Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler ve Arca Çorum FK izledi.

        Hücumdaki başarısını savunmaya yansıtamayan Galatasaray, kalesinde 6 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, en az gol yiyenler sıralamasında 8 takımın gerisinde kaldı.

        OKAN BURUK, G.SARAY'IN BAŞINDA TRABZON'A SADECE 1 KEZ KAYBETTİ

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında olduğu süreçte Trabzonspor'a karşı sadece 1 kez mağlup oldu.

        Takımın başında 5. sezonunu geçiren Buruk, bu süreçte Karadeniz temsilcisine karşı 8 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile Süper Kupa müsabakasına çıktı.

        Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 7 galibiyet ile 2 beraberlik yaşarken 1 kez yenildi. Buruk, bu mağlubiyeti son lig maçında yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 23 kez ağları sarstı ve 8 gol yedi.

        İKİ TAKIMIN 144. RANDEVUSU

        Trabzonspor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 143 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 66, bordo-mavililer ise 45 defa rakibini mağlup etti. 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Bu mücadelelerde Aslan 197, Karadeniz ekibi ise 159 kez rakip fileleri havalandırdı.

        LİGDE DE G.SARAY ÜSTÜN

        Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de 106 defa rakip oldu. Bu müsabakaların 47'sini sarı-kırmızılılar kazanırken, 33'ünde de bordo-mavililer galip ayrıldı. 26 mücadele de berabere sonuçlandı. Lig karşılaşmalarında Galatasaray 143, Trabzonspor ise 121 gol attı.

        İki takım, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de 2 ve Turkcell Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere toplam 3 defa oynadı. Ligde İstanbul'daki müsabaka 0-0 berabere sona ererken, Trabzonspor evinde rakibini 2-1 mağlup etti. Gaziantep'te oynanan Süper Kupa yarı finalini ise Galatasaray, 4-1'lik skorla kazandı.

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        SON 10 MAÇIN 7'SİNDE G.SARAY GALİP

        Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son 10 mücadelede sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. Ligde 8, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da da 1'er olmak üzere oynanan son 10 maçta sarı-kırmızılılar 7, Trabzon da 1 kez kazandı. 2 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

        OKAN BURUK İLE THOMAS REIS 4. KEZ RAKİP

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, resmi maçlarda 3 kez rakip oldu. Bu müsabakalarda Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Reis de Samsunspor'un başındaydı. Geride kalan 3 karşılaşmayı da Okan Buruk'un ekibi kazandı.

        FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

        Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'te deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı.

        Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi.

        Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

        TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

        Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak maç, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Papara Park'ta oynanacak dev mücadele, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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        #trabzonspor
        #süper lig
        #galatasaray
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