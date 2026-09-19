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        Haberler Gündem 3. Sayfa Genç kadını piknik tüpüyle katletmiş! İkizleri bekliyormuş

        Genç kadını piknik tüpüyle katletmiş! İkizleri bekliyormuş

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 24 yaşındaki Kaygusuz Filiz'in döverek öldürdüğü 2 çocuk annesi 20 yaşındaki Didar Filiz'in ikiz bebeklere hamile olduğu ortaya çıktı. Eşinin başına piknik tüple vurarak öldüren Filiz tutuklanırken, 3 akrabası ise serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 14:23 Güncelleme:
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        Piknik tüplü vahşet! İkizleri bekliyormuş

        Osmaniye'de olay, 17 Eylül gecesi Kadirli ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Didar Filiz (20) ile eşi Kaygusuz Filiz (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        BAŞINA PİKNİK TÜPÜYLE VURMUŞ

        Kavgada 6 aylık hamile olan Didar Filiz feci şekilde dövüldü. Yaralanan Didar Filiz, Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Başına piknik tüplü vurulması sonucu ağır yaralanan Didar Filiz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        İKİZ BEBEK BEKLİYORMUŞ

        İkiz bebeklere hamile olduğu ortaya çıkan Filiz’in cenazesi otopsinin ardından Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

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        KATİL KOCA TUTUKLANDI

        Olayla ilgili olarak Kaygusuz Filiz ile 3 akrabası gözaltına alındı. Kaygusuz Filiz, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

        Filiz'in 3 akrabası ise serbest bırakıldı.

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        #Osmaniye
        #Kadirli
        #kadın cinayeti
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