Osmaniye'de olay, 17 Eylül gecesi Kadirli ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Didar Filiz (20) ile eşi Kaygusuz Filiz (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

BAŞINA PİKNİK TÜPÜYLE VURMUŞ

Kavgada 6 aylık hamile olan Didar Filiz feci şekilde dövüldü. Yaralanan Didar Filiz, Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Başına piknik tüplü vurulması sonucu ağır yaralanan Didar Filiz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İKİZ BEBEK BEKLİYORMUŞ

İkiz bebeklere hamile olduğu ortaya çıkan Filiz’in cenazesi otopsinin ardından Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

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KATİL KOCA TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak Kaygusuz Filiz ile 3 akrabası gözaltına alındı. Kaygusuz Filiz, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Filiz'in 3 akrabası ise serbest bırakıldı.