Türkiye-İtalya ticaretinde 40 milyar dolar hedefi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İtalyan yatırımcıları Türkiye'de daha fazla yatırım yapmaya teşvik ettiklerini belirterek, Türkiye-İtalya ilişkilerinin ikili bazda, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin de Gümrük Birliği ve ekonomik entegrasyon bazında daha da gelişmeye devam edeceğini söyledi.

İtalya'nın başkenti Roma'da dün dış ticaretten sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve önde gelen İtalyan firmaların üst düzey yöneticileriyle düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katılan Bolat, temaslarını AA muhabirine değerlendirdi.

Bolat, İtalya'nın Türkiye için çok değerli bir ortak ve NATO müttefiki olduğunu ifade ederek, "AB içinde ikinci en büyük dış ticaret ortağımız, dünyadaki beşinci en büyük ortağımız, Akdeniz Havzası'ndaki en büyük dış ticaret ortağımız. Toplam ticaretimiz 30 milyar doları aştı. 2024'te hatta 32,5 milyar dolara yaklaşmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın İtalya Başbakanının ortak hedefi 40 milyar dolar dış ticaret hacmine orta vadede ulaşmak." dedi.

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Türkiye-İtalya ekonomik ilişkilerinin sadece dış ticaretten ibaret olmadığını, karşılıklı yatırımlarda da büyük hacme sahip olduklarını dile getiren Bolat, "Türkiye'de 4 milyar doların üzerinde yatırım yapan 1645 İtalyan firması istihdam ve üretim yapıyor, ihracat gerçekleştiriyor, vergi ödüyor. Benzer bir şekilde yaklaşık 1 milyar dolar da Türk firmalarının İtalya'daki yatırımları var. Özellikle beyaz eşya, seramik, savunma sanayi ve otomotiv sektörlerinde." diye konuştu.

Roma'da Tajani ile görüşmelerinin verimli ve yapıcı olduğunu aktaran Bolat, şöyle devam etti:

"Bütün uluslararası platformlarda Türkiye ile İtalya arasında birbirini destekleme ve yakın işbirliği var. AB içinde de İtalya, Türkiye'nin önemli destekçilerinin başında geliyor. Bu anlamda inşallah hem ticaret hem yatırımlar hem enerji ve üçüncü ülkelerdeki müteahhitlik işbirliği, Exim Bank kuruluşlarımız arasındaki işbirliği gibi birçok alanda ilişkileri daha da geliştirmek için mutabık kaldık."

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Bolat, AB ile ilgili konuları da Roma'daki temaslarında ele aldıklarını, AB'deki sanayi hızlandırma yasası ve Made in EU konseptinin, Türkiye açısından kritik önemini vurguladıklarını ifade etti.

Türkiye'nin 30 yıldır Gümrük Birliği'nin bir parçası olduğunu, Türk ile Avrupa sanayileri arasında çok yakın bir tedarik zinciri ve birbirine bağlılık bulunduğunu hatırlattıklarını anlatan Bolat, "Bağımlılık faktörlerinden dolayı 'Made in EU' kapsamında, aynı AB'nin 27 üye ülkesi gibi Türkiye'nin de otomotiv sektörünün içeride yer alması gerektiğini vurguladık. İtalya'nın desteğini istedik." değerlendirmesinde bulundu.

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Bakan Bolat, İtalyan mevkidaşı Tajani'nin de bu konuların AB içinde yeni tartışılmaya başlandığını kendisine söylediğini dile getirerek, "Hükümet olarak Türkiye ile yakın çalışmaya önem verdiklerini, Türkiye'nin argümanları konusunda İtalya olarak destek verdiklerini ifade etti. 'Bu konuda da AB içinde yetkili kurullarda biz bunu Türkiye lehine zaten desteğimizi belirtiyoruz. Belirtmeye devam edeceğiz' dedi." ifadelerini kullandı.

İTALYAN ŞİRKETLERE YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ ANLATILDI

Bolat, Tajani ile beraber Türkiye'de başta savunma sanayisi, haberleşme, uzay teknolojileri, enerji, boru hatları, otomotiv, limancılık, Ro-Ro taşımacılığı gibi birçok sektörde büyük yatırımları olan 15 kadar İtalyan firmasının üst düzey isimleriyle bir araya geldiklerini aktararak, "Onları dinledik. Onların sorularına cevaplar verdik. Türkiye'de daha fazla yatırım yapmalarını teşvik ettik. Türkiye'de uluslararası doğrudan yatırımların artırılması için hükümetimizin getirdiği yeni teşvik düzenlemelerini anlattık." diye konuştu.

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Bolat, İtalyan mevkidaşıyla beraber, gerek Akdeniz'de gerek Doğu Akdeniz'de, Kızıldeniz'de, Babulmendeb'de, Orta Doğu'da, Libya'da ve Türkiye-AB ilişkilerinde her zaman istikrarın olması ve Türkiye-İtalya işbirliğinin daha da artırılması konusunda karşılıklı irade beyanında bulunduklarını kaydetti.

TÜRKİYE-AB EKONOMİK ENTEGRASYONUNUN ÖNEMİ VURGULANDI

Türkiye-İtalya ilişkilerinin ikili bazda, Türkiye-AB ilişkilerinin de Gümrük Birliği ve ekonomik entegrasyon bazında daha da gelişmeye devam edeceğini dile getiren Bolat, bunun için hem üye ülkelerde hem de Brüksel'de yoğun temaslarda bulunduklarını anlattı.

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Bolat, yaklaşık bir yıldır sanayi hızlandırma yasası ve ‘Made in EU’ konusu gündeme geldiğinden beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümet olarak bu konuda özel sektörle takım çalışması yürüttüklerini kaydetti.

Türkiye-AB entegrasyonuna herhangi bir zarar gelmemesi konusunda AB'nin sağduyulu, rasyonel bir karar almasını telkin ettiklerini belirten Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin büyüklüğünün, öneminin ve Türkiye-AB ilişkilerinin sadece Türkiye için değil, AB için de çok büyük bir kazanım olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Son 5 yılda AB ile 1 trilyon dolar toplam dış ticaretimiz var. Sadece geçen yıl 233 milyar dolardı. Bu gerçeklerle ve bu verilerle Türkiye-AB ekonomik entegrasyonunun, Türkiye için de AB için de aynı derecede önemli ve faydalı olduğunu, bütün AB'deki ortaklarımıza anlatmanın mücadelesini veriyoruz."