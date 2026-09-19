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        Haberler Magazin Kadir İnanır'ın miras davasında 'tehdit' iddiası! Levent İnanır'ın eski eşi oyuncu Neslihan Acar konuştu

        Kadir İnanır'ın miras davasında 'tehdit' iddiası! Levent İnanır'ın eski eşi oyuncu Neslihan Acar konuştu

        Usta oyuncu Kadir İnanır'ın vasiyetine ilişkin dava öncesinde başlayan tartışmalar, Levent İnanır'a ait olduğu öne sürülen bir WhatsApp mesajıyla yeni bir boyut kazandı. Levent İnanır'ın eski eşi Neslihan Acar ve kızı Öykü Arıca, mesajı tehdit olarak nitelendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 11:07 Güncelleme:
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        Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 26 Haziran’da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetmişti. İnanır'ın 2015 yılında bir, 2022 yılında ise iki ayrı vasiyet hazırladığı öğrenildi.

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        Noter huzurunda hazırlanan vasiyetlerin içeriği ise gizli tutuldu. Üç vasiyeti önceki gün sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi’nde açılacaktı. İnanır’ın vasiyetinin okunacağı dava aile fertlerinden bazılarına tebligat ulaşmadığı için 17 Aralık saat 09:30’a ertelendi.

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        "İRADE SORUNU VARDI"

        Beykoz Adliyesi'nde sanatçının ağabeyi, yeğenleri ve Levent İnanır hazır bulundu. Açıklama yapan avukat Hikmet Altun Kalem, "28 mirasçı var" dedi. Levent İnanır, "Adres değişikliği ve tatilde olanlar var. Bize katılmama sebebi değil bu durum... Herkes onun yeğeni, tamamlanacaktır. 17 Aralık'ta katılım sağlanacak. Bulunmayanı da bulacağız. Dayımıza son görevimiz olacak. Vekalet vermeleri gerekir. Bazılarına tebligat ulaşmamış çünkü... Türkiye'nin hukuku Allah'ın adaleti var" ifadelerini kullandı. Levent İnanır, "2018'den beri bu süreç devam ediyor. Dayımın irade sorunu vardı. Açıklanacak şeyin ne olduğu çok önemli değil. Ağır tedavi görüyordu. İlaçlar kullanıyordu" diye konuştu.

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        Levent İnanır, dayısının vasiyetini üç kere değiştirmesi hakkında, "O da soru işareti... 2015'te verdiği verdiği vasiyetini, 2022'de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Kafa karıştıran durum var. 68 yaşında yeğeni var. 23 ve 25 yaşında yeğeni var. Birçoğu yetim onların... Onlar dayılarına biat ettiler. Ağabeyimin sigara içtiğini bilmez Kadir dayım böyle saygı ve biat kültürü var, bunun bir karşılığı yok mu?" açıklamasını yaptı.

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        Öte yandan hiç evlenmeyen ve çocuğu bulunmayan Kadir İnanır’ın mirasını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı iddia edildi.

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        Levent İnanır, yaptığı yeni açıklamada da dikkat çeken ifadeler kullandı. İnanır, “Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize. Bunu yapacağına asla ihtimal vermem. Sağlıklıyken verdiği bir karar değil, rahatsızlığı döneminde yenilenmiş vasiyeti. Bütün filmlerinin teliflerini, hatta dedemden kalan bazı miras paylarını bile Jülide Kural’a devretmiş. Ekonomik mirasta da değiliz, ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız. Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız" dedi.

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        ESKİ EŞİNDEN SERT TEPKİ

        Levent İnanır'ın bu açıklamalarının ardından, eski eşi Neslihan Acar'dan çok sert bir tepki geldi. Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Bir oyuncu olarak söylüyorum; Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir. İnandığı değerlerden vazgeçmeyen, şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın iradesini koruyan, sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insandır. Hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, cesaret ve direnç, onu yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, güçlü bir vicdan ve irade sahibi olarak da hafızalara kazımıştır. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir. Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için teşekkür ediyoruz. Anısına saygıyla.

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        Açıklamalarına devam eden Acar, bir başka paylaşımında ise "Ünlü insanların hayatlarının büyük kısmı kayıt altında geçer; yemek yese, yürüse, konuşsa, sussa görüntülenir. Bu yüzden haklarında desteksiz atmak gaflet ve dalalettir! Cehaletle birleştiğinde, 'Bir gün adalet ayağına dolanır' diye düşünmezler. En yakınlarına da utanç kalır. Yazık!" ifadelerini kullandı.

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        "BENİM ANNEM DE BABAM DA NESLİHAN'DIR"

        Levent İnanır ve Neslihan Acar'ın kızı Öykü Arıca, annesine destek vererek, "Maalesef yaşadığımız kültürde kan bağının yükünden bütünüyle sıyrılmak kolay olmuyor. Benim için konu zaten kapanmıştır; tarafım da tavrım da bellidir. Benim annem de babam da Neslihan'dır; bu hep böyle oldu, böyle olacak. İşimize bakalım.

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        'TEHDİT' İDDİASI

        Tüm bu yaşananlarından ardından 'tehdit' iddiası gündeme geldi. Levent İnanır'ın eski Neslihan Acar ve kızı Öykü Arıca'yı tehdit ettiği ileri sürüldü. Sosyal medyada Levent İnanır'a ait olduğu iddia edilen bir WhatsApp mesajı yayımlandı. Mesajın, Neslihan Acar'a yönelik geçmişteki bir şiddet olayına ait olduğu öne sürülen fotoğrafla birlikte gönderildiği iddia edildi.

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        Neslihan Acar'ın kızı Öykü Arıca ise sosyal medya hesabından iddiaları doğruladı. Arıca paylaştığı mesajında babası Levent İnanır'ı ima ederek, "Annemin ayrılık sebebi yara bere içindeki fotoğrafını 77 yaşındaki anneanneme göndermenin amacı 'yeniden bu hale getiririm' demek mi? Buradayım, gel" dedi.

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        Neslihan Acar da sosyal medya hesabından tehdit iddialarını doğrulayarak, şunları söyledi: Eski bir fotoğraf üzerinden tehdit mesajı aldığım doğrudur. Şuan iyiyim. Fotoğrafımı aileme borç bildiğimden paylaşıyorum. Mesaj 77 yaşındaki sevgili anneme atılmasından başka bir önem taşımamaktadır. Ülkemin dik duran her kadını gibi elbette şiddet de mobbing de gördüm. Ülkede bunca şiddet mağduru, bunca faili meçhul kadın varken, benimki gündem işgali, magazin malzemesi olurdu bu da benim utancım olurdu! Doğru bildiğimi doğruca söylerim, söyleyeceğim! Önce adil olacaksın, sonra adalet arayacaksın! Her fikrim, yorumum irademdir! Müsamerenizi ötede oynayın! Demirden korkan trene binmez!

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        #kadir inanır
        #Levent İnanır
        #Öykü Arıca
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