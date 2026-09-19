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        Beşiktaş'ın rakibi Amed Sportif Faaliyetler!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak. Siyah-beyazlılar ligin flaş ekibini mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini elde etmek isterken; Diyarbakır temsilcisi ise taraftar desteğiyle puanları hanesine yazdırmak istiyor...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 10:49 Güncelleme:
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Diyarbakır Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. beIN Sporst 1'den yayınlanacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

        Ligde son 3 maçını kazanarak seri yakalayan siyah-beyazlı futbol takımı, Diyarbakır ekibini de mağlup ederek milli araya 3 puanla girmeyi hedefliyor.

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        TROSSARD'IN DURUMU BELİRSİZ

        Beşiktaş'ta Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde bir oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

        Siyah-beyazlıların Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard, ağrıları nedeniyle hafta içinde Olimpik Marsilya ile oynanan maçın kadrosunda yer almadı.

        Trossard'ın Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyip giymeyeceği, yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

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        AMED İLE LİGDE İLK RANDEVU

        Beşiktaş, Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ile ilk kez karşı karşıya gelecek.

        Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'e bu sezon yükselen rakibiyle ilk maçını Diyarbakır'da yapacak.

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        BEŞİKTAŞ'TAN 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

        Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.

        Ligin 2. haftasında önce Alanyaspor'a, daha sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'e 1-0'lık skorlarla kaybeden siyah-beyazlı ekip, ardından galibiyet serisi yakaladı.

        Süper Lig'de Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK'yi yenen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde de Olimpik Marsilya'yı mağlup etti.

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        #beşiktaş
        #Amedspor
        #süper lig
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