Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 2 ayrı uyuşturucu soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonlarda aralarında ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, şarkıcı Sefo, eski futbolcu Hasan Şaş ve oyuncu Melis Sezen'in de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

10 İSİM SERBEST BIRAKILDI

Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun'un aralarında olduğu 10 isim serbest bırakıldı.

5 ŞÜPHELİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu tutuklama talebiyle, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

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2'nci soruşturmada gözaltına alınan 6 şüphelinin ise gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenildi.

3 İSME TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu tutuklama talebiyle, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden; Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Muhammet Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.