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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede

        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', 5'inci sezonun ilk bölümüyle tüm kategorilerde zirvede yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 12:03 Güncelleme:
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        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede

        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak, Emre Dinler ve Murat Aygen’in paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dün akşam ekrana gelen 5'inci sezonun ilk bölümüyle tüm reyting kategorilerinde zirveye yerleşti.

        SOSYAL MEDYA 'KIZILCIK ŞERBETİ'Nİ KONUŞTU

        Kızılcık Şerbeti; ABC1’de 6.31 izlenme oranı, 22.29 izlenme payı, Total grubunda 5.86 izlenme oranı, 20.83 izlenme payı, AB’de ise 5.47 izlenme oranı, 20.42 izlenme payı ile birinci oldu. Altı aylık zaman atlamasıyla ekrana gelen dizi, sosyal medyada #KızılcıkŞerbeti etiketiyle beş saat TT listesinde yer alarak övgü ve beğeni dolu yorumlar aldı.

        139'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin altı aylık zaman aşımıyla açılış yaptığı bölümde; Abdullah ve Ulvi kaybettikleri evlatlarını mezarı başında andı. Maddi krizle boğuşan Ünal Holding’ten Ömer’in de ayrılmasıyla Fatih, Yusuf’un fikriyle Abdullah’ı ikna ederek şirket hisselerinin bir bölümünü satışa çıkarmak istedi.

        Abdullah’ın sağ kolu olan Yusuf’u yönlendirenin Asil olduğu ortaya çıktı. Asil ve Asude hisseleri gizlice satın alarak holdinge el koymak için atağa geçti.

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        Ünal Ailesi’ni sarsan acı kayıplar;

        Salkım’ı balkondan iten kişinin, kızı Elif olduğu yayınlanan flashback sahneleriyle ekrana geldi. Her şeyi hatırlamasına rağmen olayı gizleyen Salkım, Elif’i evlendirerek evden göndermeye karar verdi. Salkım’ın isteğiyle Emir, Elif’i mağdur eden Buğra’yı satın alarak Elif’le evlenmesini şart koştu.

        Emir, Buğra’ya Elif’le evlenmesi için para teklif etti;

        Bebek bekleyen Başak ve Fatih, Salkım’ın sivri dilinden uzak ayrı bir hayatın hayalini kurarken; sağlık sorunları yaşayan Başak’ın aniden bayılması izleyenleri şoke etti.

        Başak bayıldı;

        Holding’ten ayrılıp otelciliğe geçen Ömer, Hilal ile mutlu bir ilişki sürdürürken; Kıvılcım, Emir’den boşanan kızı Çimen’le birlikte yaşamaya başladı.

        Kimliği meçhul yeni komşusunun yarattığı gürültü kriziyle baş etmeye çalışan Kıvılcım, bölümün final sahnesinde sürprizle karşılaştı. Kıvılcım, Asil’le birlikte katıldığı boat show etkinliğinde tanıştığı Lider Alper’in, gizemli komşusu olduğunu öğrendi.

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        İşte geceye damga vuran final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI HEYECANI ARTIRDI

        Hastalığa yakalanan Başak’ın hamileliği risk altında!

        'Kızılcık Şerbeti’nin gelecek hafta yayınlanacak yeni bölüm tanıtımında; yemeğe çıkan Kıvılcım ve Lider yeni bir başlangıç yapmaya karar veriyor. Salkım, oğlu Emir için gelin adayı arayışına girerken; Elif’i bir an önce evlendirmek istiyor. Hilal, Ömer’e “Yeniden baba olmak ister misin?” diye soruyor. Çarpıcı tanıtımın finaline ise kan kanseri teşhisi alan Başak’ın gözyaşları içinde hamileliğinin risk altında olduğunu öğrenmesi damga vuruyor.

        'Kızılcık Şerbeti’nin 140'ıncı Bölüm Tanıtımı;

        Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' heyecan dolu yeni bölümüyle Cuma günü saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #kızılcık şerbeti
        #reyting
        #show tv
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