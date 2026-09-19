Osmaniye'de kan donduran olay, Sumbas ilçesinin Mehmetli beldesinde bugün sabah saatlerinde yaşandı.

BABA İLE OĞLU TARTIŞTI

Edinilen bilgiye göre Fevzi Topbaş (66) ile oğlu Aydın Topbaş (41) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TAHRA İLE OĞLUNA, GELİNİNE VE TORUNUNA SALDIRDI

DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Fevzi Topbaş, eline geçirdiği tahra ile oğlu Aydın'a, ardından da gelini Mehtap (37) ve torunu A.T.'ye (14) saldırdı.

OĞLU OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Aydın Topbaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan gelini Mehtap ve torunu A.T., götürüldüğü Kadirli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

REKLAM

BABA GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Fevzi Topbaş gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.