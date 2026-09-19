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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tahralı vahşet! Oğlunu öldürdü gelini ve torunu yaralı! Böyle baba olmaz olsun!

        Tahralı vahşet! Oğlunu öldürdü gelini ve torunu yaralı! Böyle baba olmaz olsun!

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, 66 yaşındaki Fevzi Topbaş, çıkan tartışmada tahra ile oğlu 41 yaşındaki Aydın Topbaş'ı öldürüp, gelini 37 yaşındaki Mehtap Topbaş ile torunu 14 yaşındaki A.T.'yi yaraladı. Şüpheli Fevzi Topbaş gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 13:54 Güncelleme:
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        Tahralı vahşet! Oğlunu öldürdü gelini ve torunu yaralı! Böyle baba olmaz olsun!

        Osmaniye'de kan donduran olay, Sumbas ilçesinin Mehmetli beldesinde bugün sabah saatlerinde yaşandı.

        BABA İLE OĞLU TARTIŞTI

        Edinilen bilgiye göre Fevzi Topbaş (66) ile oğlu Aydın Topbaş (41) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        TAHRA İLE OĞLUNA, GELİNİNE VE TORUNUNA SALDIRDI

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Fevzi Topbaş, eline geçirdiği tahra ile oğlu Aydın'a, ardından da gelini Mehtap (37) ve torunu A.T.'ye (14) saldırdı.

        OĞLU OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Aydın Topbaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan gelini Mehtap ve torunu A.T., götürüldüğü Kadirli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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        BABA GÖZALTINA ALINDI

        Şüpheli Fevzi Topbaş gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

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