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        Haberler Gündem Fatih'teki döviz ofisi saldırısında silahları ofistekilerin kullandığı belirlendi, olayın nedeni husumet çıktı

        Fatih'teki döviz ofisi saldırısında silahları ofistekilerin kullandığı belirlendi, olayın nedeni husumet çıktı

        İstanbul Fatih'te iki kişinin hayatını kaybettiği döviz ofisindeki silahlı olayla ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Polis incelemesinde silahları ofis sahibi ve beraberindeki kişilerin kullandığı belirlenirken, olayın geçmişe dayanan bir husumetten kaynaklandığı tespit edildi

        Giriş: 19 Eylül 2026 - 18:43 Güncelleme:
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        Fatih'teki döviz ofisi saldırısında 6 tutuklama

        İstanbul Fatih’te Adnan Aksoy (30) ile kardeşi Kadir Aksoy’un (27) hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı döviz ofisindeki silahlı olayla ilgili soruşturmada 6 kişi tutuklandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, olay sırasında silahları döviz ofisi sahibi K.E. ile birlikte ofiste bulunan kişilerin kullandığı belirlendi. İncelemelerde olayın geçmişe dayanan bir husumetten kaynaklandığı tespit edilirken, ofiste 2 milyon 580 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi.

        9 KİŞİLİK GRUP OFİSE GELDİ

        15 Eylül’de Fatih Nuruosmaniye Mahallesi’nde meydana gelen olayla ilgili soruşturmada, aralarında Adnan Aksoy ve kardeşi Kadir Aksoy’un da bulunduğu 9 kişilik grubun döviz ofisine geldiği belirlendi.

        Çıkan silahlı olayda Adnan ve Kadir Aksoy kardeşler hayatını kaybederken, aynı grupta bulunan E.A. (19) ile B.S. (33) yaralandı. O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26) ve C.P.D. (21) ise olaydan yara almadan kurtuldu.

        Kadir Aksoy
        Kadir Aksoy

        SİLAHLARI OFİSTEKİLERİN KULLANDIĞI BELİRLENDİ

        Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, olayda kullanılan silahların kimler tarafından kullanıldığı da tespit edildi.

        Polis incelemesine göre, ofis sahibi K.E. (40) ile birlikte ofiste bulunan E.A. (50), M.C.Y. (22), E.Y. (25), A.Y. (24), D.P. (34) ve Ş.S. (26) olay sırasında silah kullandı.

        OFİSTE 2 MİLYON 580 BİN SAHTE DOLAR BULUNDU

        Olay yeri incelemesinde döviz ofisinde 2 milyon 580 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi.

        Ekipler ayrıca ofis sahibi K.E.’ye ait 7.65 milimetre çapında bir tabanca buldu. Olayda kullanıldığı belirlenen diğer silahın ise olay sonrasında denize atıldığı tespit edildi.

        9 milimetre çapındaki ruhsatsız tabanca, Deniz Polisi ekipleri tarafından Yenikapı sahili açıklarında yapılan çalışmayla sudan çıkarıldı.

        Adnan Aksoy
        Adnan Aksoy

        OLAYIN NEDENİ ESKİ HUSUMET OLARAK BELİRLENDİ

        Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında olayın nedenine ilişkin de bilgilere ulaşıldı.

        Polis tespitlerine göre, hayatını kaybeden kardeşlerin abisi ile ofis sahibi K.E., geçmişte üçüncü kişilere yönelik bir dolandırıcılık olayında aynı dosyada şüpheli olarak yer aldı.

        Bu süreçte ikili arasında anlaşmazlık ve husumet oluştuğu, Fatih’teki silahlı olayın da bu geçmişe dayanan husumetten kaynaklandığı belirlendi.

        6 KİŞİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.Y. (22), A.Y. (24) ve E.Y. (25) serbest bırakıldı.

        E.A. (50), Ş.S. (26) ve D.P. (34) hakkında adli kontrol kararı verildi.

        O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26), C.P.D. (21) ile döviz ofisi sahibi K.E. (40) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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