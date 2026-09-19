19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle "Şehit Yakını ve Gaziler için Kamu Ataması" törenin katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:

"İstiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Şehitlerimizin kanıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye hayatlarını ortaya koyan Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Gazilerimizin Gaziler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum. Birazdan çekeceğimiz kuralarla yeni görevleri belli olacak kardeşlerime üstün başarılar diliyorum.

Bizler şehitleriyle yaşayan ona gözü gibi bakan bir milletiz. Her şeyden önce şehitlerin ölmediğine inanmaktayız. Böyle vefakar, yüce bir milletin evladı olduğu için Rabbime hamd ediyorum. Bizim şahsiyetimiz, şehit ve gazilerimizin mücadelesiyle güç bulmuştur. Hicaz'dan Yemen'e, Kudüs'ten Preveze'ye şehitlerimizin izleri vardır. Bizim zaferlerimiz emperyalistlerin lütfuyla değil asırlardır şehit ve gazilerimizin kanlarıyla kazanılmıştır.

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Nice koç yiğitleri içimiz kan ağlayarak toprağa verdik. Şehitlerimizin uğruna can verdikleri o davayı yaşatmak için acıyı milletimizle birlikte göğüsledik. Bayramlarda, düğünlerde, onların hasretiyle, sızısıyla baş başa kaldınız. Biz, sizin çektiğiniz acıları tam olarak idrak edemeyiz. Şehit ailelerimizin, gazilerimizin gösterdiği metanet, takdirlerin en üstününe layıktır. Şehitlerimiz ve gazilerimizin yakınları için ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz.

Sizlerin ödediği bedellere bu dünyada hiçbir paha biçilemez. Eğitim ücretlerinin karşılanmasından farklı alanlardaki indirimlere, şehitlerimizin yakınlarına tanınan hakları 1'den 2'ye çıkardık. Şehit ve gazilerimizin milletçe el üstünde tuttuğumuz evlatlarının özel eğitim kurumlarında ücretsiz eğitim almalarının önünü açtık. Nice uygulamayı hayata geçirdik. Tüm bunları yaparken şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir araya gelip ihtiyaçlarını kendilerinden dinledik.

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Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ziyaret gerçekleştirdik. Vatanımız için bedel ödemiş kardeşlerimizin yakınlarının taleplerini karşılamış olduk. 1995'ten 2002'ye kadar 6 bin 500 atama yapılmıştı. Bugün çekeceğimiz 571 kurayla, 53 bin 179'a bu atama sayısını yükselteceğiz. Bizler bu makamlarda sizlerin sorunlarını gidermek için bulunuyoruz. Ne yaparsak yapalım şehit ve gazilerimizin haklarını ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad etsin.

Terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak yürütüyoruz. Geride kalan 2 yılda önemli mesafe kat ettik. Özellikle son 6 ayda yaşanan bölgemizdeki gelişmelerde 'Terörsüz Türkiye' sürecinin büyük katkısı oldu. Suriye'den de umut verici haberler aldık. Terör meselesinin kardeş kanı dökülmeden çözüldüğünü görüyoruz. Gazi Meclisimiz'de 467 oyla kabul edilen yasa ile kritik bir eşiği aşmış olduk. İnşallah son düzlüğü de geçip bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız. Gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız. Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek bir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da sürece hasmane tutup sergileyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Gaziler Gününüzü tekrar tebrik ediyor, şehitlerimize rahmet ve şükran sunuyorum."

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GAZİLER GÜNÜ MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, "Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen, kendilerine çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin Gaziler Günü’nü tebrik ediyorum.

Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal edenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyorum" dedi.