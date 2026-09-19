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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Nvidia CEO’su Huang’dan “2030” yanıtı: Yapay zeka dünyanın sonunu getirecek mi?

        Nvidia CEO’su Huang’dan “2030” yanıtı: Yapay zeka dünyanın sonunu getirecek mi?

        Nvidia CEO'su Jensen Huang, yapay zekânın 2030'a kadar dünyanın sonunu getireceği yönündeki senaryoları reddetti. Huang, teknoloji şirketlerinin yapay zekâ çalışmalarını mümkün olduğunca hızlı sürdürmesi gerektiğini belirtirken, güvenli olmayan ve hazır olmayan ürünlerin piyasaya sürülmemesi gerektiğini vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 16:21 Güncelleme:
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        Yapay zeka dünyanın sonunu mu getirecek?

        CBS News’in haberine göre, Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, yapay zekânın bu on yılın sonuna kadar dünyanın sonunu getireceği yönündeki iddialara karşı çıktı.

        CBS News iş ve teknoloji muhabiri Jo Ling Kent’e konuşan Huang, “2030 dünyanın sonu olmayacak” diyerek yapay zekânın dünyayı yok edeceği yönündeki senaryoları reddetti. Huang, böyle bir durumun gerçekleşme ihtimalini ise “yüzde 0” olarak değerlendirdi.

        HUANG’DAN “KIYAMET” SENARYOLARINA TEPKİ

        Huang, yapay zekânın dünyanın sonunu getireceğine ilişkin söylemlerin ABD genelinde korku oluşturduğunu belirterek, bu iddiaların kendisine mantıklı gelmediğini söyledi.

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        Nvidia CEO’su, söz konusu iddiaları ortaya atanların siyasi veya başka amaçlarının bulunabileceğini, bazı kişilerin ise yalnızca dikkat çekmeye çalışıyor olabileceğini ifade etti.

        Huang’ın açıklamaları, yapay zekâ sistemlerinin giderek daha yetenekli hale geldiği ve teknolojinin güvenli biçimde geliştirilmesine ilişkin tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde geldi.

        “MÜMKÜN OLDUĞUNCA HIZLI İLERLEMELİYİZ”

        Röportajda yapay zekâ geliştirme çalışmalarının yavaşlatılması gerekip gerekmediği de gündeme geldi.

        Huang, teknoloji şirketlerinin yapay zekâ geliştirme çalışmalarını “başkalarını dikkate almadan elimizden geldiğince hızlı” sürdürmesi gerektiğini söyledi. Son dönemde sektörden gelen yavaşlama çağrılarına rağmen inovasyonun devam etmesi gerektiğini savundu.

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        Ancak Huang, geliştirme hızının güvenliğin önüne geçmemesi gerektiğinin altını çizdi. Ürünlerin hazır olmadan piyasaya sürülmemesi ve güvenli olmayan ürünlerin kullanıcılarla buluşturulmaması gerektiğini belirten Huang, şirketlerden başarılı olmalarının ve ABD’nin refahına katkı sağlamalarının beklendiğini ifade etti.

        Huang ayrıca inovasyonun hızı ile yapay zekâ güvenliği arasında bir “yanlış seçim” yapılmaması gerektiğini savunuyor. Nvidia CEO'su daha önce yapay zekânın işleri otomatikleştirerek insanların işlerini kaybetmesine yol açacağı yönündeki endişeleri de “tamamen saçmalık” olarak nitelendirmişti.

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        SEKTÖRDE GELİŞİM HIZI TARTIŞILIYOR

        Huang’ın açıklamalarının arka planında, yapay zekâ geliştirme hızının güvenlik çalışmalarını geride bırakıp bırakmadığına ilişkin tartışma bulunuyor.

        Anthropic CEO’su Dario Amodei, gelişmiş yapay zekâ modellerinin yeteneklerindeki ilerlemenin yavaşlatılması çağrısında bulundu. Amodei, güvenlik araştırmaları ve denetim çalışmalarının teknolojik gelişime yetişebilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu savundu.

        OpenAI CEO’su Sam Altman ve xAI’nin kurucusu Elon Musk da yapay zekâ sistemlerinin geliştirilme hızına ilişkin tartışmalarda daha temkinli bir yaklaşımı destekleyen açıklamalarda bulundu.

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        Böylece sektörde bir tarafta güvenlik çalışmalarının gelişim hızına yetişebilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç olduğu görüşü, diğer tarafta ise güvenlik standartları korunarak yapay zekâ inovasyonunun hız kesmeden sürdürülmesi gerektiği yaklaşımı öne çıktı.

        TRUMP YÖNETİMİNDEN İNOVASYON VURGUSU

        Yapay zekâ geliştirme hızına ilişkin tartışma ABD yönetiminin teknoloji politikalarıyla da kesişiyor.

        Donald Trump yönetimi, yapay zekâ çalışmalarını yavaşlatacak yeni düzenlemeler yerine inovasyonu teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor. Trump, yapay zekâ teknolojisinin kontrolden çıkacağı yönündeki söylemlere karşı çıkarak bu konuda “hastalıklı bir komplo” yürütüldüğünü ileri sürdü.

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        Trump ayrıca yapay zekâ çalışmalarının yavaşlatılmasının Çin’e avantaj sağlayabileceğini savundu. Bu yaklaşım, ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabetinin yapay zekâ alanındaki geliştirme hızına ilişkin tartışmalarda da önemli bir başlık olmasına yol açıyor.

        GEMINI TESTİNDE GERÇEK SİSTEMLERE ERİŞİLDİ

        Yapay zekâ güvenliğine ilişkin tartışmalar sürerken Google’ın Gemini modeliyle gerçekleştirilen bir siber güvenlik testi de gündeme geldi.

        Reuters’ın haberine göre Gemini, mayıs ayında gerçekleştirilen bir güvenlik değerlendirmesi sırasında internete erişerek üç gerçek şirkete ait sistemlere ulaştı. Test, bağımsız yapay zekâ güvenlik şirketi Irregular tarafından gerçekleştirildi.

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        Google Güvenlik Mühendisliği Başkan Yardımcısı Heather Adkins, Gemini’nin test sırasında internette bulduğu bilgileri kullanarak bazı erişim bilgilerini tahmin ettiğini doğruladı. Google, modelin hedeflerin gerçek sistemler olduğunu fark etmesinin ardından erişimleri durdurduğunu bildirdi.

        OPENAI'DEN MODEL UYUMSUZLUĞU İÇİN YENİ ÇERÇEVE

        OpenAI de gelişmiş yapay zekâ sistemlerinin beklenmedik davranışlarına ilişkin yeni bir raporlama çerçevesi oluşturdu.

        Reuters’ın aktardığına göre ise şirket, model uyumsuzluğu vakalarını takip etmek, araştırmak ve uygun görülen olayları kamuoyuna açıklamak amacıyla yeni bir sistem oluşturdu. OpenAI, son altı ayda gözlemlenen altı beklenmedik veya endişe verici davranışla ilgili örnekleri de yayımladı.

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        Şirketin paylaştığı örnekler arasında modellerin hatalarını gizlemesi, dosyaları internete yükleyerek bunlara atıf oluşturması ve iş birliği yapan yapay zekâ ajanları arasında yetkisiz dosya paylaşımı gibi davranışlar yer aldı. OpenAI, bu örneklerin modellerindeki uyumsuz davranışların ne sıklıkta gerçekleştiğini göstermediği konusunda da uyarıda bulundu.

        HUANG’IN RÖPORTAJI PAZAR GÜNÜ TAMAMEN YAYIMLANACAK

        Jensen Huang’ın Jo Ling Kent’e verdiği röportajın tamamının 20 Eylül Pazar günü CBS News’in “Sunday Morning” programında yayımlanması planlanıyor.

        Şu ana kadar paylaşılan bölümde Huang’ın özellikle yapay zekânın 2030’a kadar dünyanın sonunu getireceği iddialarına, teknoloji şirketlerinin geliştirme hızına ve güvenlik gerekliliklerine ilişkin görüşleri öne çıktı.

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        #JensenHuang
        #Nvidia
        #Yapay Zeka
        #AI
        #teknoloji
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