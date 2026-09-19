Sermaye piyasası soruşturmasında 2 gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Pusula Portföy yöneticisi Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verilirken, soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmıştı
Giriş: 19 Eylül 2026 - 16:37 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Portföy’ün yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış; 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı.
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