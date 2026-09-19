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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sermaye piyasası soruşturmasında 2 gözaltı kararı

        Sermaye piyasası soruşturmasında 2 gözaltı kararı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Pusula Portföy yöneticisi Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verilirken, soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 16:37 Güncelleme:
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        Pusula ve Tera yöneticilerine gözaltı kararı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Portföy’ün yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi.

        4 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

        Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış; 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı.

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        #sermaye piyasası
        #spk
        #Pusula Portföy
        #Tera Portföy
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