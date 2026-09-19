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        Haberler Gündem Silivri’deki koğuş görüntülerinde Uğur ve Yıldırım da yer aldı

        Silivri’deki koğuş görüntülerinde Uğur ve Yıldırım da yer aldı

        Kaşif Kozinoğlu'nun kaldığı koğuşa ait son görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'ın hareketleri de yer alırken, kayıtların Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleneceği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 16:14 Güncelleme:
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        Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarının görüntüleri

        Kaşif Kozinoğlu’nun kaldığı koğuşa ait son görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’ın da bulunduğu görüldü.

        Kayıtlarda Hasan Ataman Yıldırım’ın Kozinoğlu’nun odasına girip çıktığı, ardından merdivenlere yöneldiği ve kısa süre sonra yeniden Kozinoğlu’nun odasına gittiği anlar yer aldı. Yıldırım’ın elinde beyaz renkli bir nesne bulunduğu da görüntülere yansıdı.

        Görüntülerin devamında Hasan Atilla Uğur’un elindeki bardağı yıkadığı görülürken, koğuşun ışığının kapatıldığı anlar da kayıtlarda yer aldı.

        Söz konusu görüntülerin, olayın aydınlatılması amacıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleneceği öğrenildi.

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