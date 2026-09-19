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        Haberler Gündem Politika TBMM Başkanı Kırşehir’de terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesaj verdi

        TBMM Başkanı Kırşehir’de terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesaj verdi

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırşehir'de sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmasında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, yeni dönemde herkesin kullandığı dile dikkat etmesi gerektiğini vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 18:18 Güncelleme:
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        Kurtulmuş'tan dil hassasiyeti çağrısı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırşehir’de sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye’nin terör sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin yeni bir dönemin kapısını araladığını söyledi.

        Türkiye’nin yaklaşık 100 yıllık döneminin önemli bir bölümünde terör sorunuyla mücadele ettiğini belirten Kurtulmuş, bu süreçte çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, şehit ve gazilerin olduğunu ifade etti.

        Kurtulmuş, terör nedeniyle Türkiye’nin ekonomik kayıplar da yaşadığını belirterek, terörsüz Türkiye meselesinin yalnızca Türkiye’yi değil, bölgesel güvenliği de ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.

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        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE VURGU

        Kurtulmuş, içinde bulunulan dönemde dünyanın birçok bölgesinde çatışmaların ve insani krizlerin devam ettiğini belirterek, bu gelişmelerin merkezinde Ortadoğu coğrafyasının bulunduğunu ifade etti.

        Bölgedeki gelişmelerin Türkiye açısından da yakından takip edildiğini söyleyen Kurtulmuş, terör örgütlerinin ülkeler arasındaki istikrarsızlıklarda kullanılan araçlardan biri olduğunu savundu.

        Kurtulmuş, Türkiye’nin bu süreçte birlik ve beraberliğini güçlendirmesi gerektiğini belirterek, “Onlar dağıtmak istiyorsa biz toparlamak, bir araya gelmek istiyoruz.” dedi.

        “HERKES SÖYLEDİĞİ HER SÖZE DİKKAT ETMELİ”

        Terörsüz Türkiye sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin desteği ve diğer siyasi partilerin katkılarıyla ilerlediğini ifade eden Kurtulmuş, TBMM’de oluşturulan komisyon çalışmalarına değindi.

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        Kurtulmuş, Meclis’te farklı kesimlerin dinlendiğini ve ortak çalışmalar sonucunda bir rapor hazırlandığını belirtti.

        Yeni dönemde herkesin sorumluluk alması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, sürecin yalnızca yasal ve hukuki düzenlemelerle sınırlı olmadığını ifade etti.

        Kurtulmuş, “Türkiye’de kimsenin ayrılıkçı bir şekilde konuşmasını istemiyoruz. Herkes söylediği her söze dikkat etmek zorundadır.” dedi.

        Dil kullanımının toplumsal birlik açısından önem taşıdığını belirten Kurtulmuş, “Dil aynı zamanda gönül manasınadır. Gönlü temiz olmayanın dilinden de temiz söz çıkmaz.” ifadelerini kullandı.

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