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        Haberler Gündem İstanbul’da masaj salonları ve fuhuş yapılan adreslere operasyon

        İstanbul’da masaj salonları ve fuhuş yapılan adreslere operasyon

        İstanbul'da 7 ilçede fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. 20 adreste yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, silah, para ve suç unsuru olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi

        Giriş: 19 Eylül 2026 - 19:23 Güncelleme:
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        İstanbul'da fuhuş operasyonu

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü şekilde fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Bahçelievler, Beylikdüzü, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece, Esenyurt ve Bağcılar ilçelerinde düzenlenen operasyonda, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 20 farklı adreste eş zamanlı arama yapıldı.

        15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, örgütlü şekilde fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri değerlendirilen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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        Operasyon kapsamında 16 kadın mağdur tespit edilirken, bu kişilerden birinin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

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        ADRESLERDE ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ

        Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda 25 cep telefonu, 20 SIM kart, 1 dizüstü bilgisayar, 1 POS cihazı, 2 tabanca, 3 şarjör ve 112 fişek ele geçirildi.

        Aramalarda ayrıca cinsel ilişki sırasında kullanıldığı değerlendirilen 29 materyal, Türk lirası ve döviz cinsinden para, altın ile üzerinde kadın ve masaj salonlarının isimlerinin bulunduğu 1 ajanda bulundu.

        SPA MERKEZLERİ VE TESPİT EDİLEN KİŞİLER İÇİN İDARİ İŞLEM

        Başsavcılık tarafından, fuhuş faaliyetinde kullanıldığı değerlendirilen spa merkezleri ile tespit edilen kadınlar hakkında gerekli idari işlemlerin yapılması için ilgili birimlere talimat verildi.

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        ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

        Örgütlü şekilde fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri değerlendirilen 15 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.

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        #istanbul
        #fuhuş operasyonu
        #haberler
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