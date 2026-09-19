Trabzonspor'dan Galatasaray'a 'kedi' göndermesi!

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, sütnü bir oyunun ardından sahadan 4-0'lık ezici bir skorla galip ayrıldı. Bordo-mavili kulüp, farklı galibiyetin ardından sosyal medyadan üst üste yaptığı paylaşımlarla zaferi kutladı.

Bu paylaşımlardan birinde yer alan kedi sevme sahnesi ise dikkat çekti. "Ararım seni her yerde" başlığıyla paylaşılan videoda radyoda 'Ararım seni her yerde' şarkısı çalarken, bir kişinin yerde yatan kediyi sevmesi, sembolü 'aslan' olan Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.

İşte Trabzonspor'un maçın ardındna yaptığı tüm paylaşımlar:

Ararım seni her yerde 🎶 pic.twitter.com/zaQ025NoJw — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 19, 2026