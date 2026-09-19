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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Thomas Reis'tan Galatasaray galibiyeti yorumu: Maç planını birlikte hazırladık

        Thomas Reis'tan Galatasaray galibiyeti yorumu: Maç planını birlikte hazırladık

        Trabzonspor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Thomas Reis, bordo-mavili takımla çıktığı ilk maçta Galatasaray'ı 4-0 mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ardından galibiyeti değerlendiren Alman teknik adam, "Çok kısa bir zamandır takımla birlikteyim ve hazırlanmak için kısa zaman vardı. Oyuncularla konuştuk ve birlikte maç planı hazırladık. Harika performans gösterdiler ve kısa zamanda iyi bir iş çıkardık" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 23:25 Güncelleme:
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        "Maç planını birlikte hazırladık"

        Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis, takımının başındaki ilk maçında Galatasaray'ı 4-0 mağlup etmenin gururunu yaşıyor... Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Alman teknik adam, oyun planını futbolcularıyla beraber yaptığını belirterek, alınan galibiyetten dolayı büyük mutluluk yaşadığını ifade etti.

        "KISA ZAMANDA İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK"

        Reis yaptığı açıklamada, "Öncelikle benim için çok özel ve çok güzel bir hafta oldu. İki galibiyet aldığımı söyleyebilirim, pazartesi günü eski takımımla ve bugün. Benim adıma özel ve güzel bir hafta oldu. Takımla gurur duyuyorum, çok iyi performans gösterdik. Çok mutluyuz. Maç öncesinde de söylemiştim, çok kısa bir zamandır takımla birlikteyim ve hazırlanmak için kısa zaman vardı. Oyuncularla konuştuk ve birlikte maç planı hazırladık. Çok tecrübeli oyuncularımız var demiştim maç öncesi de. Orta sahada Fabinho, Salah... Harika performans gösterdiler ve kısa zamanda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum." dedi.

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        "MİLLİ ARADA TAKTİKSEL VE FİZİKSEL OLARAK ÇALIŞACAĞIZ"

        "Durum aslında çok kolay değil. Milli takıma gidecek çok fazla oyuncumuz var, süre alacaklarını da düşünüyorum. Milli arada taktiksel olarak çalışacağız, fiziksel olarak da çalışacağız. Bugün 60-70. dakikadan sonra çok yorgun olan oyuncular vardı. Bunun üzerine de çalışacağız."

        SALAH VE TARAFTARA ÖVGÜ

        Reis son olarak maçta hat-trick yapan Muhammed Salah'ın performansını överken, taraftara da ayrı bir parantez açtı. Alman hoca, "Öncelikle Salah'ın kalitesini ve neler yapabileceğini biliyoruz. Top onda olduğunda ne kadar tehlikeler yaratabileceğini biliyoruz ama bugün bütün takım inanılmaz mücadele verdi. Ona o alanları yaratabilmek için inanılmaz mücadele ettiler. Buradaki inanılmaz bir atmosferdi. Atmosferi biliyordum. Samsunspor'un hocasıyken bana karşıydı atmosfer. Harika bir atmosfer vardı bugün. Umarım böyle devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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        #trabzonspor
        #Salah
        #galatasaray
        #thomas reis
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