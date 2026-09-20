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        Haberler Gündem Hava Durumu Bugün hava nasıl olacak? MGM'den uyarı: yağış ve sise dikkat!

        Bugün hava nasıl olacak? MGM'den uyarı: yağış ve sise dikkat!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rize'nin doğu ilçeleri ile Artvin'in kuzeyinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, sabah saatlerinde bazı bölgelerde pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 07:18 Güncelleme:
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        Yağış ve sise dikkat!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bolu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale çevreleri, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların Rize'nin doğu ilçeleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 26°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 26°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 30°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 32°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 25°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 24°

        Adana

        Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 33°

        Gaziantep

        Güneşli 31°

        Ağrı

        Güneşli 24°
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        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın kuzeyli, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Rize'nin doğusu (Pazar, Ardeşen ve Fındıklı) ile Artvin'in kuzeyinde (Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

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        BURSA °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu, doğusu yerel sağanak yağışlı

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        DENİZLİ °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        UŞAK °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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        ADANA °C, 33°C

        Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 29°C

        Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

        ISPARTA °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ANKARA °C, 23°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 26°C

        Parçalı bulutlu

        KONYA °C, 24°C

        Parçalı bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 22°C

        Parçalı bulutlu

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        BATI KARADENİZ

        Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Bolu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        BOLU °C, 24°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 25°C

        Parçalı bulutlu

        SİNOP °C, 24°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 22°C

        Parçalı bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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        AMASYA °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        RİZE °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        SAMSUN °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        KARS °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 29°C

        Parçalı bulutlu

        VAN °C, 24°C

        Parçalı bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

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