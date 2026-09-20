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        Alihan Kuriş soruşturmasında 29 gözaltı kararı

        Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete kayyum atanırken, para ve malvarlığı hareketleri ile kayıt dışı finansal transferlere ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 09:12 Güncelleme:
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        Alihan Kuriş soruşturmasında 29 gözaltı kararı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, 23 şirkete ise kayyum atandığını duyurdu.

        OPERASYONLAR SÜRÜYOR

        İHA'daki habere göre; çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından dolayı Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Alihan Kuriş suç örgütüyle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı kişiler ile şirketlerin, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.

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        Ayrıca soruşturma kapsamında; kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü, ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği, ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisine nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri vasıtasıyla sevk edildiğine ilişkin deliller de elde edildi.

        29 GÖZALTI KARARI, 23 ŞİRKETE KAYYUM

        Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir kısmının çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir kısmının ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde güvenilir kuryeler vasıtasıyla ulaştırdığı, usule aykırı yürütülen bu işlemlerin görünürde yasal hale getirilmesi amacıyla bazı şirketler ve kişiler tarafından danışmanlık hizmeti verildiği yönünde tespitlere ulaşıldığı belirtildi.

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        Ayrıca soruşturmada elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer deliller kapsamında, şüphelilerin Türkiye’de gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulgular da soruşturma dosyasına yansıdığı ve bu incelemenin çok yönlü olarak devam ettiği açıklandı.

        Bu kapsamda yapılan açıklamada, 29 şüpheli hakkında gözaltı kararının verildiği, şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde arama işlemlerinin gerçekleştirildiği, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildiği ifade edildi.

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        #alihan
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