Prof. Dr. Murat Topuz açıklamalarına şöyle devam etti: Diğer taraftan Kadir İnanır’ın birden fazla vasiyetnamesi olduğu söylenmektedir. Tabii bu vasiyetnamelerin hepsini görmek gerekir. Sonradan yapılan vasiyetnameler önceki vasiyetnameleri geçersiz mi kılıyor yoksa onları tamamlıyor mu? Bu sorunun cevabı ancak bütün vasiyetnamelere bakarak söylenebilir. Eğer sonradan yapılan vasiyetnameler öncekileri büsbütün geçersiz kılmıyor, bu vasiyetnameler birbirini tamamlıyor ise miras paylaşımının da buna göre yapılması gerekir. Nihai olarak toparlayacak olursak Kadir İnanır’ın yeğenleri saklı paylı mirasçı olmadıkları için vasiyetnameyi iptal ettirmedikçe herhangi bir mirasa hak kazanamayacaklardır. Vasiyetnameyi iptal ettirmek için de ya Kadir İnanır’ın vasiyetname yaparken ayırt etme gücünün olmadığı, yani akli melekelerinin yerinde olmadığı ya da vasiyetnameyi korku, tehdit ve baskı altında hazırladığı, kandırıldığı veya hataya düşürüldüğü gibi hususların tereddüde yer vermeyecek şekilde ispatlanması gerekir.