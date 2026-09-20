Kadir İnanır'ın mirası nasıl paylaşılacak?
Türk Sineması'nın efsane ismi Kadir İnanır'ın vasiyeti günlerdir tartışma konusu oldu. İnanır'ın mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı iddia edildi. Usta oyuncunun yeğeni Levent İnanır, "Dayımın bunu yapacağına asla ihtimal vermem, hukuki yollara başvuracağız" dedi. Peki hukuki süreç nasıl ilerleyecek? Konunun uzmanına sorduk...
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 26 Haziran’da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta oyuncunun, 2015 yılında bir, 2022 yılında ise iki ayrı vasiyet hazırladığuı öğrenildi. Noter huzurunda hazırlanan vasiyetlerin içeriği ise gizli tutuldu.
Üç vasiyet, perşembe günü sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi’nde açılacaktı. İnanır’ın vasiyetinin okunacağı dava aile fertlerinden bazılarına tebligat ulaşmadığı için 17 Aralık saat 09:30’a ertelendi.
"İRADE SORUNU VARDI"
Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'ın adliye önünde yaptığı açıklamalar gündem oldu. İnanır, "Dayımın irade sorunu vardı. Açıklanacak şeyin ne olduğu çok önemli değil. Ağır tedavi görüyordu. İlaçlar kullanıyordu. Vasiyetini üç kere değiştirmesi soru işareti. Dayımın yetim yeğenleri var. Onlar dayılarına biat ettiler. Ağabeyimin sigara içtiğini bilmez Kadir dayım böyle saygı ve biat kültürü var, bunun bir karşılığı yok mu?" dedi.
Hiç evlenmeyen ve çocuğu bulunmayan Kadir İnanır’ın mirasını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı iddia edildi.
"BUNU YAPACAĞINA İHTİMAL VERMEM"
Levent İnanır, sonrasında ise "Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize. Bunu yapacağına asla ihtimal vermem. Sağlıklıyken verdiği bir karar değil, rahatsızlığı döneminde yenilenmiş vasiyeti. Bütün filmlerinin teliflerini, hatta dedemden kalan bazı miras paylarını bile Jülide Kural’a devretmiş. Ekonomik mirasta da değiliz, ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız. Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız" ifadelerini kullandı.
HUKUK NE DİYOR?
Günlerdir konuşulan vasiyet tartışmasının hukuki boyutunu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Topuz'a sorduk. Topuz, "Bir kimse vefat ettiğinde geride yaşayan çocuğu, torunları, resmi nikahlı eşi, annesi ve babası yoksa kanunen tüm mirasını istediği kişiye bırakabilir ve buna yönelik olarak da vasiyetname düzenleyebilir. Çünkü Medeni Kanunumuza göre bir kimsenin saklı paylı mirasçıları yoksa terekesi, yani mal varlığı üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunabilir; mal varlığını istediği kişi ya da kuruma vasiyet edebilir" dedi.
Topuz, "Bilindiği üzere sanatçı Kadir İnanır’ın çocuğu ya da herhangi bir torunu bulunmamakta, hayat arkadaşı Jülide Hanım ile de resmi bir nikahı bulunmamaktadır. Kadir İnanır’ın kan hısımı olarak yeğenleri hayattadır. Ölen kişinin kardeşleri ya da yeğenleri saklı paylı mirasçı olmadığından, miras haklarının ihlal edildiğine yönelik hukuki bir dayanak ileri süremeyeceklerdir" ifadelerini kullandı.
Topuz, "Vasiyetnamenin iptali mümkün müdür?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Elbette, kanunumuza göre resmi vasiyetname olsa bile eğer bir kimse tehdit, korkutma, kandırma, cebir veya şiddet altında vasiyetname hazırlamışsa, iptal sebebinin öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde vasiyetnamenin iptali davası açılabilir. Burada kanun koyucu, vasiyetname hazırlayan kişinin iradesinin şu ya da bu şekilde sakatlanmış olması halinde vasiyetnameyi geçersiz sayabilmektedir. Eğer bir dava açılır ve Kadir İnanır’ın vasiyetnamesi iptal edilirse, o zaman paylaşım kanuna göre yapılacağı için bu kanuni paylaşım çerçevesinde kan hısımlığından dolayı yeğenler miras hakkına kavuşabileceklerdir.
Prof. Dr. Murat Topuz açıklamalarına şöyle devam etti: Diğer taraftan Kadir İnanır’ın birden fazla vasiyetnamesi olduğu söylenmektedir. Tabii bu vasiyetnamelerin hepsini görmek gerekir. Sonradan yapılan vasiyetnameler önceki vasiyetnameleri geçersiz mi kılıyor yoksa onları tamamlıyor mu? Bu sorunun cevabı ancak bütün vasiyetnamelere bakarak söylenebilir. Eğer sonradan yapılan vasiyetnameler öncekileri büsbütün geçersiz kılmıyor, bu vasiyetnameler birbirini tamamlıyor ise miras paylaşımının da buna göre yapılması gerekir. Nihai olarak toparlayacak olursak Kadir İnanır’ın yeğenleri saklı paylı mirasçı olmadıkları için vasiyetnameyi iptal ettirmedikçe herhangi bir mirasa hak kazanamayacaklardır. Vasiyetnameyi iptal ettirmek için de ya Kadir İnanır’ın vasiyetname yaparken ayırt etme gücünün olmadığı, yani akli melekelerinin yerinde olmadığı ya da vasiyetnameyi korku, tehdit ve baskı altında hazırladığı, kandırıldığı veya hataya düşürüldüğü gibi hususların tereddüde yer vermeyecek şekilde ispatlanması gerekir.