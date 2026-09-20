Spor yazarlarından Okan Buruk'a eleştiri! "Ağır yenilginin baş sorumlusu"
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Dev mücadeleyi bordo-mavili ekip 4-0 kazandı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u eleştirdi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu. Mücadelenin sonrasında spor yazarları, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk'u eleştirdi.
"AĞIR YENİLGİNİN BAŞ SORUMLUSU OKAN BURUK'TUR"
Levent Tüzemen: "Mali kongre, Galatasaray yönetimi ve Başkan Dursun Özbek için çok zorlu geçecektir. Trabzon'da kaybedilen ağır yenilginin baş sorumlusu Okan Buruk'tur. Bazı yöneticiler de benimle aynı görüşü paylaşıyorlar. Genel düşünce şu: 'Oyun yok, planlama yok, takım aynı, rakip analizi hiç yok." Sıkıldık artık. İkinci kez oyundan atılması kabul edilemez. Okan Buruk'a sesleniyorum, şapkanı önüne koy, öz eleştirini yap." (Sabah)
"GALATASARAY'DA İŞİ BİTMİŞTİR"
Ahmet Çakar: "50 yıldır Trabzonspor - Galatasaray maçları oynanır, böylesine bir maç, Trabzonspor'un Galatasaray'ı sahadan sildiği bir karşılaşma hatırlamıyorum. Galatasaray'ın hali içler acısı. Artık Okan Buruk'tan bu takıma hayır gelmez. Bilerek isteyerek kendini attırdı ki böylesine rezil bir maçtan sonra basın toplantısına çıkmasın diye. Bu kaçıncı! Daha önceki tüm maçlarına bakıyoruz, neredeyse hepsinde atılması lazım. Hep küfür, hep küfür. Bence artık bu geceden sonra Okan Buruk ile Galatasaray'ın işi bitmiştir, bitmelidir." (Sabah)
"KABUS GİBİ GEÇTİ"
Uğur Meleke: "Galatasaray için kabus gibi geçen maçın en dikkat çekici detayı bence şu idi: Galatasaray’ın önde baskısı ne zaman kırılıyor, sarı kırmızılılar o zaman çaresiz kalıyor. Sporting Lizbon önünde de ikinci yarıda benzinleri bittiğinde yaşadılar bunu. Dün de Onana-Fabinho ikilisinin çıkıştaki ustalıkları kırdı Galatasaray’ın pres kozunu." (Hürriyet)
"BAŞINA DEVAMLI İŞ AÇAR"
Ömer Üründül: "Günümüz futbolunda böyle bir takım savunması olmaz. İlk gole bakalım... Daha 4. dak-i kada korner dönüşünde 70 metre genişlikte Salah'ı kaçırıyorsun. Ardından üstün oynar gibi gözüküyorsun, rakip savunmayı zorluyorsun ama devamlı pozisyon veriyorsun. Çünkü takımdaki en büyük rahatsızlık, rakipler ön alan baskısını kırınca pozisyonlar veriyorsun. Takım tertibinde de büyük hata var. Böyle bir kritik deplasmanda defansif yönleri hiç olmayan Sane ve Leao'yu birlikte kanatlarda görevlendiriyorsun. Sonuçta da farklı bir yenilgi geldi. Okan, Buruk'un takımın bu zaaflarını önleyici birtakım tertipler düşünmesi lazım. Ligdeki kolay rakipleri Galatasaray rahat geçer ama bilhassa Avrupa'da bu anlayış başına devamlı iş açar." (Sabah)
"GALATASARAY İÇİN YÜK"
Mustafa Çulcu: "Galatasaray savunma güvenliğini düşünmeden ön alan baskısı ile duran topta ailecek rakip alana gidince ilk uzun topta Salah cezayı kesti. Bu maçta görüldü ki Sane artık Galatasaray için ağır yük boyutuna gelmiş. Hibrit 10 numara Yunus, tecrübe arayan Deniz ve eski günlerini arayan Leao ile hücum hattı hiçbir şey yapamadı." (Sabah)