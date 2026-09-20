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        Haberler Dünya İran duyurdu: Müzakerelere başlamak için 7 şart ABD hükümetine bildirildi

        İran duyurdu: Müzakerelere başlamak için 7 şart ABD hükümetine bildirildi

        İran, ülkesinin herhangi bir müzakereye başlamak için öne sürdüğü 7 şartın ABD hükümetine iletildiğini duyurdu. İranlı yetkili, "Savaşın son bulması için İran'ın şartlarını kabul etmek ABD'nin yararınadır. Savaşa tam olarak hazırız" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 09:23 Güncelleme:
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        İran müzakere şartlarını ABD'ye bildirdi

        İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ülkesinin herhangi bir müzakereye başlamak için ileri sürdüğü 7 şartın ABD hükümetine bildirildiğini belirtti.

        Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin kendi oluşturduğu zor durumdan çıkmak için İran’ın şartları ve haklarını kabul etmekten başka şansı olmadığını kaydetti.

        İranlı yetkili, "Tahran’ın mesajı gayet nettir. İran'ın herhangi bir müzakereye başlaması için ileri sürdüğü 7 şart, ABD hükümetine bildirilmiştir." ifadesini kullandı.

        Rızai, ayrıca katıldığı bir televizyon programında da "Savaşın son bulması için İran’ın şartlarını kabul etmek ABD’nin yararınadır. Savaşa tam olarak hazırız." açıklamasında bulundu.

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        Arabulucu ülke Pakistan’ın İçişleri Bakanı Tahran’a geliyor

        Daha önce birçok kez İran’ı ziyaret eden ve İran ile ABD arasındaki diplomasi sürecinin arabulucusu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi’nin pazar günü Tahran’ı ziyaret etmesi bekleniyor.​​​​​​​

        İranlı yetkililer, ziyaretin iki ülke ilişkileri kapsamında gerçekleşeceğini açıklarken, ABD’den bir mesaj getirilip getirilmediği konusunda ise bilgi sahibi olmadıklarını dile getirdi.

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        #ABD
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