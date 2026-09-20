Ankara'da, komşusunun evinde yapılan ilaçlama nedeniyle zehirlenen Türkan Sabancılar (37) ile kızı Elif Sude Sabancılar'ın (10) ölümüne ilişkin davada, ilaçlamayı yapan İbrahim Çatuk'a verilen 18 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından orantısız bulunarak bozuldu. Yeniden görülen davada Çatuk, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Cibuti uyruklu Ramadan Abass Aden, 14 Haziran 2023'te evinde haşere ve tahtakurular nedeniyle ilaçlama yaptırdı. Aden'in internetten ulaşarak 3 bin liraya anlaştığı İbrahim Çatuk'un, üvey oğlu Burak Akça ile yaptığı ilaçlama işleminden 1 gün sonra, aynı binada yaşayan Türkan Sabancılar, eşi Veysel Sabancılar ve çocukları rahatsızlandı.

Hastaneye başvuran Türkan Sabancılar ile kızı Elif Sude Sabancılar hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu raporunda, anne ve kızının alüminyum fosfit zehirlenmesi sonucu öldüğü belirlendi. Evde kullanılan alüminyum fosfit içerikli ilacın depo ve ambarlarda zararlı böcek ve kemirgenlerle mücadelede kullanıldığı belirlendi. Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucunda ilaçlamayı yapan İbrahim Çatuk'a 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 18 yıl hapis cezası verilirken, Burak Akça ve ev sahibinin beraatine hükmedildi.

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YARGITAY SUÇ VASFINI DOĞRU, CEZA MİKTARINI YANLIŞ BULDU

Karara karşı yapılan istinaf başvurularını inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26'ncı Ceza Dairesi, başvuruları esastan reddetti. Karar, tarafların temyiz başvurusu üzerine Yargıtay'a taşındı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, Çatuk'un eylemi gerçekleştirdiğinin sabit olduğunu ve eylemin suç vasfının doğru belirlendiğini belirtti. Daire, sanığın 2 kişinin ölümü ile birden fazla kişinin hafif şekilde yaralanmasına asli kusuruyla neden olduğunun kabulünde hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti. Yargıtay, buna karşın Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükmü uyarınca 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası belirlenmesi gereken suçta, ilk derece mahkemesinin temel cezayı 12 yıl olarak belirlemesini hukuka aykırı buldu.

Kararda, sanığın kusurunun ağırlığı ile meydana gelen zarar dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılabileceği ancak cezanın işlenen fiille orantılı olması gerektiği vurgulandı. Daire, ilk derece mahkemesince temel cezanın 12 yıl olarak belirlenmesinin, 'Benzer olaylarla karşılaştırıldığında eylem ile ceza arasındaki muvazeneyi bozacak şekilde ve orantılılık ilkesine aykırı' olduğunu belirterek, sanığa fazla ceza tayin edildiğine hükmetti. Yargıtay ayrıca taksirli suçlarda temel ceza belirlenirken, 'Suçun işlenmesinde kullanılan araçlar' ölçütünün gerekçe olarak kullanılamayacağını kaydetti. Bu gerekçelerle Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, Çatuk hakkında verilen mahkumiyet hükmünü oy birliğiyle bozdu. Daire, Burak Akça hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan verilen beraat kararını ise hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı. Dosya, yeniden değerlendirme yapılması için Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

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Yargıtay'ın bozma kararının ardından dosyayı yeniden ele alan Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi, İbrahim Çatuk'u 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.