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        Haberler Ekonomi Emlak

        Yüzde 25 indirim kampanyası için geri sayım

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için düzenlediği yüzde 25 indirim kampanyası 22 Eylül'de başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 11:53 Güncelleme:
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        Yüzde 25 indirim kampanyası için geri sayım

        TOKİ'den alınan bilgiye göre, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine hayata geçirilen kampanya kapsamında, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına mevcut borç bakiyeleri üzerinden yüzde 25 indirim uygulanacak.

        Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar, 22 Eylül Salı gününden 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankalara başvurabilecek.

        Alıcılar, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankalardan öğrenebilecek.

        Borcunun tamamını kapatamayacak konut ve iş yeri alıcılarına da kampanyadan kısmi olarak yararlanma imkanı sunulacak.

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        Buna göre, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapılacak peşin ödeme tutarına yüzde 25 indirim uygulanacak.

        Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanacağı öngörülüyor.

        YARARLANMA ŞARTLARI

        Kampanyadan, geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025'in sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek.

        Başvuru tarihi itibarıyla borç kapatmanın gerçekleştirileceği aya ait taksitlerin ödenmiş olması, geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranacak.

        Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise kampanyadan faydalanamayacak.

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        TAPU İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

        Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan yararlanarak borcunu kapatan alıcılara tapuları verilecek.

        Bu kapsamdaki vatandaşların bankaya başvururken ilgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belge ile DASK poliçesini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

        Kampanya kapsamındaki konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatmak için gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

        Kampanya süresinin sona ermesinin ardından yapılacak borç kapatma veya kısmi ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanmayacak.

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        #TOKİ
        #kampanya
        #indirim
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