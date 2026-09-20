Melek Mosso: Beş kere de evlenebilirim

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre Mosso, yeni ilişkisinin henüz çok başında olduğunu ve birbirlerini tanıma sürecinde olduklarını söyledi.

Geçtiğimiz yıl Serkan Sağdıç ile evliliğini noktalayan Mosso, İspanyol Jose Miguel Gonzalez Iglesias ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Mosso, “Çok yeni, birbirimizi yeni tanıyoruz, birbirimizin hayatına yeni aşina oluyoruz. Bu bağlamda çok söyleyecek bir şey yok, gelecek günlerde göreceğiz. Bu plan yapılan bir ilişki değil. ‘Şunu yapalım, geleceğimiz bu olsun’ diye planladığım, kurguladığım bir ilişki değil. Yaşıyorum, yaşıyoruz beraber. Mutluyuz şimdilik, şükürler olsun. Allah herkesin gönlüne göre versin” dedi.

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“BELKİ EVLENİRİM, BELKİ EVLENMEM"

Geçmişteki evliliğinin ardından evlilik kurumuna bakış açısının değişip değişmediği sorulan Mosso, artık evliliğe karşı herhangi bir ön yargısının olmadığını dile getirdi.

Ünlü sanatçı, “Bir evlilikten çıktıktan sonra ilk başlarda ön yargılı oluyormuşsun, evet. Ama şu an öyle değilim. Mutluluğun sınırlar ve kararlar vererek değişeceğini düşünmüyorum. Belki evlenirim, belki evlenmem. Hayat kime neyi getirir bilemem, kısmet diyelim. ‘Evlendim, boşandım, bir daha evlenmem’ gibi bir tabum yok. Evlenebilirim, evlenmeyebilirim, beş kere de evlenebilirim” diyerek güldü.

'Kirpiklerin' adlı şarkısının klibinde rol alan Serkan Sağdıç ile 2023'te evlenmişti

Taksim'de bir mekanda sahneye çıkan sanatçı, Taksim’de sahne almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, bölgenin eski ruhunu yeniden hissettiğini söyledi. Uzun yıllar Taksim’de sahne aldığını ifade eden sanatçı, “Buranın ruhunu uzun zamandır hissetmiyordum. Burada sahne almayı o yüzden çok istiyordum. Benim için de mutluluk verici bir akşam. Eski günleri de yâd ediyorum. Dinleyicilerimiz geldi, mutluyum” dedi.

“SAÇLARIMI DEĞİŞTİRMEYİ SEVİYORUM"

Son dönemde değiştirdiği saç stiliyle de dikkat çeken Mosso, yeni imajıyla ilgili gelen soruya esprili bir yanıt verdi. Saçlarını sık sık değiştirmeyi sevdiğini söyleyen sanatçı, “Ben pıtır pıtır saçımın başımı değiştiriyorum zaten. Bazen ‘Depresyonda mısın, bir şey mi var?’ diyorlar. Yok, ben saçlarımı değiştirmeyi seviyorum. Uçlarda olmak da çok hoşuma gidiyor. Ama anneme söz verdim, artık uzatacağım” ifadelerini kullandı.

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Sanatçıların sürekli imaj değişikliğine gitmesi gerektiği yönündeki soruyu da yanıtlayan Mosso, bunun tamamen kişinin kendi tercihine bağlı olduğunu belirtti. Mosso, “Ben değişimi seviyorum, o yüzden bunu yapıyorum. Ama bazı insanlar sabit kalmaktan hoşlanır, kendilerini öyle ezberletmeyi sever. Yıllardan beri bildiğimiz aynı stilde olan sanatçılarımız var. Bu beni hiçbir zaman rahatsız etmedi. Bu biraz karakterle ilgili bir şey. Herkes kendine yakışanı yapsın” diye konuştu.

“BU YAZ HİÇ TATİL YAPMADIM"

Yoğun konser programı nedeniyle yaz sezonunu çalışarak geçirdiğini söyleyen Mosso, yalnızca kısa bir süre tatil yapabildiğini belirtti.

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Mosso, “Bu yaz hiç tatil yapamadım. Bir kere sadece konser arasında tatile çıktım. Onun dışında İspanya’ya gidip geldim, 10 günlüğüne. Şimdi ekim ayının sonunda 4-5 gün kaçacağım. Onun dışında sürekli çalıştık, sürekli konserlerdeydik. Kışın da aynı şekilde devam edecek” dedi.

İSPANYA'DAKİ DANS VİDEOSU HAKKINDA KONUŞTU

İspanya tatilinde çektiği ve sosyal medyada gündem olan dans videosuna da değinen Mosso, videonun gördüğü ilgiyi annesinden öğrendiğini söyledi.

Ünlü sanatçı, “Ben paylaşıldığını, beğenildiğini görmedim. Bana annem haber verdi, ‘Her yerdesin’ diye. Oradaki insanların geleneklerini, yeni insanları ve yeni ortamı görmek benim için çok güzeldi. Çok eğlenceliydi. Bizim gibiler, sıcakkanlı insanlar. Orada onu keşfetmek de önemliydi. Sevenlerim sağ olsun, ben de onları seviyorum. Teşekkür ederim herkese” ifadelerini kullandı.