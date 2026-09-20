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        Haberler Ekonomi Para Fon soruşturmasında MASAK'a yeni inceleme talebi

        Fon soruşturmasında MASAK'a yeni inceleme talebi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin kapsamlı mali verileri MASAK'tan istedi. Soruşturmada ayrıca 4 fon yöneticisi ile birinci derece yakınlarının yurt dışına para transferi yapıp yapmadıkları veya kripto varlık çıkarıp çıkarmadıklarının tespitine yönelik mali hareketlerin de incelendiği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 12:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fon soruşturmasında MASAK'a yeni inceleme talebi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında mali incelemenin kapsamı genişletildi. Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, 17 Eylül 2026 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etti.

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        YÖNETİCİLERİN YURT DIŞI PARA VE KRİPTO HAREKETLERİ İNCELENECEK

        Başsavcılık müzekkeresinde, dört şirket ile bunların alt şirketlerinin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi talep edildi. Tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri hâlinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

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        Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre mali inceleme, 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsıyor. MASAK incelemesiyle, söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı öğrenildi.

        BİRİNCİ DERECE YAKINLARININ HAREKETLERİ DE MERCEK ALTINDA

        Bu kapsamda fon yöneticilerinin yalnızca kendi hesap ve varlık hareketleri değil, birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilebilecek olası mali işlemlerin de araştırılması hedefleniyor.

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        Böylece para veya kripto varlıkların doğrudan ya da yakınlar üzerinden yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı mali veriler üzerinden ortaya konulacak.

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        FONLARIN TÜM PARA GİRİŞ-ÇIKIŞLARI İSTENDİ

        Müzekkerede, söz konusu yöneticilere ait tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi. Başsavcılığın MASAK’a gönderdiği yazıda işlemlerin “ivedilikle” tamamlanması istenirken, soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu da belirtildi.

        Tera'dan tasfiye açıklaması
        Tera'dan tasfiye açıklaması

        Soruşturma 2026/149004 numaralı dosya üzerinden sürdürülüyor. MASAK’tan talep edilen veriler, şirket yöneticileri ve soruşturma kapsamında incelemeye alınan kişilerin yurt içi ve yurt dışı mali hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla değerlendirilecek.

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