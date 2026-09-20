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        Haberler Ekonomi Otomobil Alman otomobil devinde büyük işten çıkarma: 4 binden fazla kişiyi etkiliyor

        Alman otomobil devinde büyük işten çıkarma: 4 binden fazla kişiyi etkiliyor

        Alman medyasında yer alan habere göre, Porsche, 4 binden fazla kişinin işten çıkarılabileceği bir küçülme planını gündemine aldı

        Kaynak
        Reuters / Habertürk
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 12:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Alman otomobil devinde büyük işten çıkarma
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        Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'a göre, Volkswagen'in denetleme kurulunun Alman otomotiv grubunun bugüne kadarki en büyük yeniden yapılanmasına yönelik belgelerde, yaklaşık 700 milyon Euro (803,8 milyon dolar) tutarındaki genel gider açığını kapatmak amacıyla Porsche'de yaklaşık 4100 çalışanın işten çıkarılmasını öngörülüyor.

        Haberde, kesintilerin 'mevcut anlaşmalara ek olarak' yapılacağını belirtildi.

        Temmuz ayında Porsche yönetimi ve işçi temsilcileri, daha önce belirlenen 4 bin işten çıkarmaya ek olarak 5 bin ek işten çıkarma konusunda anlaşmıştı.

        Volkswagen Reuters'ın konuya ilişkin sorusuna yanıt vermedi.

        Volkswagen Cuma günü tüm yıl için kar marjı hedefini aşağı çekmiş ve daha önce yüzde 4,0-5,5 aralığında olan hedefini 'en iyi ihtimalle' yüzde 1 olacak şekilde belirlemişti. Şirketin yıllık gelir hedefi de bir önceki seneye kıyasla yaklaşık 7 milyar Euro azalarak 315 milyar Euro seviyesine gerilemişti.

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        #ekonomi
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