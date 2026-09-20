Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.284,42 %-1,67
        DOLAR 48,7779 %0,09
        EURO 56,0574 %0,03
        GRAM ALTIN 6.865,89 %0,94
        BITCOIN 80.489,00 %-0,78
        FAİZ 40,11 %-1,23
        GÜMÜŞ GRAM 103,93 %1,69
        GBP/TRY 65,3752 %0,21
        EUR/USD 1,1486 %0,09
        BRENT PETROL 99,75 %-0,86
        ÇEYREK ALTIN 11.225,72 %0,94
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Milli hızlı trende seri üretim başladı

        Milli hızlı trende seri üretim başladı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninde seri üretim sürecinin başladığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "İlk setimizin testleri başarıyla devam ederken ikinci Milli Hızlı Tren setimizin üretimine başladık. 2027 yılında 7, 2028 yılında ise 7 olmak üzere toplam 14 set üretmeyi hedefliyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 12:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Milli Hızlı Tren’in üretim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        2

        İlk Milli Hızlı Tren setinin test süreçlerinin başarıyla sürdüğünü hatırlatan Bakan Uraloğlu, “Saatte 225 kilometre işletme hızına sahip ilk setimiz, dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaştı" dedi.

        3

        “İlk setimizin testleri başarıyla devam ederken ikinci Milli Hızlı Tren setimizin üretimine başladık. Böylece Milli Hızlı Tren’de seri üretim sürecine geçmiş olduk.” ifadelerini kullandı.

        4

        Milli Hızlı Tren üretiminin belirlenen program doğrultusunda devam edeceğini kaydeden Uraloğlu, “2027 yılında 7, 2028 yılında da 7 olmak üzere iki yılda toplam 14 Milli Hızlı Tren seti üretmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

        5

        Uraloğlu, 8 araçtan oluşan ve 577 yolcu kapasitesine sahip tren setlerinin yerli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirildiğini belirterek trenlerin kritik bileşenlerinden Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi’nin de ASELSAN iş birliğiyle yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildiğini kaydetti.

        6

        Seri üretimin Türkiye’nin ilk hızlı tren fabrikasının devreye alınmasıyla birlikte yeni tesiste devam edeceğini belirten Bakan Uraloğlu, Sakarya’da TÜRASAŞ bünyesinde yapımı süren fabrikada çalışmaların yüzde 90 seviyesine ulaştığını açıkladı.

        7

        Uraloğlu, “18 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz Türkiye’nin ilk hızlı tren fabrikasında yüzde 90 seviyesine geldik. Fabrikamızı tamamladığımızda Milli Hızlı Tren setlerimizin üretim, montaj ve test süreçlerini tek çatı altında gerçekleştireceğiz. Yeni fabrikamız ile ayda bir tane hızlı tren üretebilme kapasitesine sahip olacağız. Seri üretim çalışmalarımızı yeni fabrikamızda sürdüreceğiz.” dedi.

        8
        ÖNERİLEN VİDEO
        #milli hızlı tren
        #tren
        #üretim
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında MASAK'a yeni inceleme talebi
        Fon soruşturmasında MASAK'a yeni inceleme talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti
        Alman otomobil devinde büyük işten çıkarma
        Alman otomobil devinde büyük işten çıkarma
        Böcek ilacından ölüme 12 yıl
        Böcek ilacından ölüme 12 yıl
        Beşiktaş milli araya lider girmek istiyor!
        Beşiktaş milli araya lider girmek istiyor!
        Milli hızlı trende seri üretim başladı
        Milli hızlı trende seri üretim başladı
        Mirası nasıl paylaşılacak?
        Mirası nasıl paylaşılacak?
        2 yılda 15 ücretsiz plaj açıldı
        2 yılda 15 ücretsiz plaj açıldı
        Fenerbahçe moral peşinde!
        Fenerbahçe moral peşinde!
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        "Ağır yenilginin baş sorumlusu"
        "Ağır yenilginin baş sorumlusu"
        "Beş kere de evlenebilirim"
        "Beş kere de evlenebilirim"
        Açıklama yaparken ağladı
        Açıklama yaparken ağladı
        Moda cinayetinin kan donduran detayları! Gerçek 93 gün sonra ortaya çıktı
        Moda cinayetinin kan donduran detayları! Gerçek 93 gün sonra ortaya çıktı
        Atina'dan ilham verici mesajlar
        Atina'dan ilham verici mesajlar
        Alihan Kuriş soruşturmasında 29 gözaltı kararı
        Alihan Kuriş soruşturmasında 29 gözaltı kararı
        O okul, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olacak
        O okul, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olacak
        İran müzakere şartlarını ABD'ye bildirdi
        İran müzakere şartlarını ABD'ye bildirdi
        Adalet Bakanı Akın Gürlek: İki cinayet dosyası daha aydınlatıldı
        Adalet Bakanı Akın Gürlek: İki cinayet dosyası daha aydınlatıldı
        "Netanyahu'nun partisi oy vermek için ülkeye gelenleri engelliyor"
        "Netanyahu'nun partisi oy vermek için ülkeye gelenleri engelliyor"