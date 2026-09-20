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        Haberler Gündem Pikachu uzaydan döndü: ISS'te 67 gün geçirip Dünya'nın etrafında 1.040 tur attı

        Pikachu uzaydan döndü: ISS'te 67 gün geçirip Dünya'nın etrafında 1.040 tur attı

        Pokémon karakteri Pikachu'nun pelüş oyuncağı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 67 gün geçirdi. 11 Nisan'da başlayan yolculuğunda Dünya'nın çevresinde yaklaşık 1.040 tur atan Pikachu, 17 Haziran'da Dünya'ya döndü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 15:37 Güncelleme:
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        Pikachu Dünya'ya geri döndü
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        Pikachu pelüş oyuncağı, ISS'te 67 gün geçirdi. 11 Nisan'da başlayan yolculuğunda Pikachu, Dünya'nın çevresinde yaklaşık 1.040 tur attı.

        PİKACHU 67 GÜN UZAYDA KALDI

        Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) açıklamasına göre; Pikachu pelüşü, 11 Nisan-17 Haziran 2026 tarihleri arasında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kaldı. Pikachu'nun uzay yolculuğu, ESA astronotu Sophie Adenot'un ISS'deki görevi sırasında gerçekleşti.

        Özel Pikachu pelüşü, Northrop Grumman'ın Cygnus kargo aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi. ESA, Sophie Adenot'un Pikachu ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını da yayımladı.

        DÜNYA'NIN ÇEVRESİNDE 1.040 TUR ATTI

        Pikachu, 67 günlük yolculuğu boyunca Dünya'nın çevresinde yaklaşık 1.040 tur attı. Dünya'nın yaklaşık 400 kilometre üzerinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu, gezegenin çevresindeki bir turunu yaklaşık 90 dakikada tamamlıyor.

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        Bu veriler üzerinden yapılan yaklaşık hesaplamaya göre Pikachu, uzaydaki yolculuğu boyunca yaklaşık 44 milyon kilometre mesafe kat etti.

        DRAGON KAPSÜLÜYLE DÜNYA'YA DÖNDÜ

        Pikachu'nun uzaydaki yolculuğu 17 Haziran'da sona erdi. Pelüş oyuncak, SpaceX Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılarak Dünya'ya döndü.

        ESA VE POKÉMON İŞ BİRLİĞİ

        Pikachu'nun uzay yolculuğu, ESA ile The Pokémon Company International arasındaki resmi iş birliğinin bir parçası olarak gerçekleştirildi. İş birliği, 4-10 Ekim 2026 tarihleri arasındaki Dünya Uzay Haftası kapsamında hayata geçirildi.

        İş birliği kapsamında Avrupa'daki ESA merkezleri ve müzelerde uzay ve Pokémon temalı geçici sergiler düzenlenmesinin yanı sıra özel ürünler ve Pokémon GO etkinlikleri de planlandı.

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        #Pikachu
        #Avrupa Uzay Ajansı (ESA)
        #ISS
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