Gazeteci Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 'Şantaj' suçundan tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın MASAK tarafından hazırlanan bankacılık verilerinde 2017-2026 döneminde 101,9 milyon lira para girişi ve 134,1 milyon lira para çıkışı bulunduğu; 69,6 milyon liralık giriş ile 106,5 milyon liralık çıkışın açıklamalarının yetersiz, kişisel borç ilişkisi ve mali profille uyumsuz olduğu değerlendirmesine varıldığı belirtildi. Sarıkaya'nın kripto para platformu üzerinden on milyonlarca liralık hareket tespit edilirken, Kıbrıs’taki iki otele yapılan milyonluk transferler için dosyada “kumar ödemesi” şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi. Tespit edilen para trafiğinin Sarıkaya’nın mali profili ve gazetecilik mesleğini icra eden ücretli bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı değerlendirmesi yapıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, gazeteci Cem Küçük’e yönelik 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'şantaj' iddiaları kapsamında yürüttüğü soruşturmada tutuklanan şüpheli Tahir Sarıkaya’nın MASAK raporu ortaya çıktı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından MASAK raporları incelenerek hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu’nda, Sarıkaya’nın kendi hesapları arasındaki transferler ayıklandıktan sonra hesap hareketlerinin tek tek analiz edildiği belirtildi.

236 MİLYON LİRAYI AŞAN HESAP HAREKETİ

Sarıkaya’nın 2017-2026 dönemini kapsayan transfer özetine göre hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 lira giriş, 134 milyon 170 bin 972 lira çıkış gerçekleşti. Böylece incelemeye konu toplam para hareketinin 236 milyon 103 bin lirayı aştığı belirlendi. KOM analizinde, hesaba giren paraların 69 milyon 649 bin 61 liralık bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu, işlemlerin kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklık ve büyüklükte gerçekleştiği ve bu nedenle “izaha muhtaç şüpheli para transferleri” olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Hesaptan çıkan paralarda ise aynı kapsamdaki tutarın 106 milyon 524 bin 970 lira olduğu belirtildi. Raporda söz konusu işlemlerin açıklamalarının yetersiz olduğu ve Sarıkaya’nın mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği değerlendirmesi yapıldı.

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KRİPTO PARA HAREKETİ 48,9 MİLYON LİRA

Sarıkaya’nın kripto varlıklarının incelemesinde hesabına 499 ayrı işlemde 21 milyon 409 bin 825 lira para geldiği tespit edildi. KOM, bu hareketleri rapor tablosunda “şüpheli kripto para hareketi” olarak nitelendirdi. Aynı platforma Sarıkaya’nın hesaplarından ise 320 işlemde 27 milyon 569 bin lira gönderildiği belirlendi. Böylece Paribu bağlantılı giriş ve çıkışların toplam hacminin 48 milyon 978 bin liraya ulaştığı tespit edildi.

KIBRIS’TAKİ OTELLERE MİLYONLUK TRANSFERLER

Mali analizde Kıbrıs merkezli otel işletmelerine ilişkin işlemler de incelendi. Rapora göre Kıbrıs'ta bir otelin hesabına 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildiği belirlendi. Bir başka otelden ise Sarıkaya’nın hesabına tek işlemde 420 bin lira geldiği, aynı şirkete daha sonra 100’er bin liralık 5 ayrı işlemle toplam 500 bin lira gönderildiği tespit edildi. Raporda otel bağlantılı işlemlerin açıklama ayrıntılarına yer verilmezken, dosyadaki değerlendirmelerde iki otel bağlantılı para hareketlerinin kumar ödemesi olup olmadığı yönünde şüphe bulunduğu öğrenildi.

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BORÇ VE BORÇ İADESİ AÇIKLAMALARI

KOM’un mali analizinde çok sayıda transferin “borç”, “borç iadesi” ve “elden alınan borç” açıklamalarıyla gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. Raporda bu tür işlemlerin “kişisel borç alışverişi ile açıklanamayacak sıklıkta ve tutarlarda” olduğu değerlendirmesi yapılarak, açıklaması bulunmayan veya mali profille uyumsuz görülen transferler tek tek sıralandı. Sarıkaya’nın hesaplarına, aralarında medya çalışanları, iş insanları ve farklı meslek gruplarından kişilerin de bulunduğu çok sayıda kişi ve şirketten yüksek tutarlı para girişleri gerçekleştiği kaydedildi.

EŞİNİN ORTAKLIĞININ BULUNDUĞU ŞİRKETLERDE 560 MİLYON LİRALIK HAREKET

KOM incelemesinin bir diğer bölümünde Sarıkaya’nın eşinin geçmişte ortaklığı bulunan şirketlerin hesapları incelendi. Rapora göre söz konusu şirketlerin 2020-2026 dönemindeki banka hesaplarında 339 milyon 318 bin 544 lira para girişi, 221 milyon 503 bin 879 lira para çıkışı olmak üzere toplam 560 milyon 822 bin 423 liralık hareket gerçekleşti. KOM, kadın çantası ve ayakkabısı gibi ürünlerin satışını yaptığı belirtilen şirketlerden birinin son üç yıllık vergi matrahı ile banka hesap hareketlerinin uyumsuz olduğu değerlendirmesinde bulundu. Raporda şirket hakkında uzman bilirkişilerce ayrıca vergi incelemesi yapılması gerektiği belirtildi.

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'GAZETECİLİK GELİRİYLE BAĞDAŞMIYOR' DEĞERLENDİRMESİ

Mali Veri İnceleme Raporu’nun sonuç bölümünde, Sarıkaya’nın hesaplarına giren ve çıkan yüksek tutarlı paraların önemli bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu vurgulandı. KOM raporunda, tespit edilen para trafiğinin Sarıkaya’nın mali profili ve gazetecilik mesleğini icra eden ücretli bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı değerlendirmesi yapıldı. Raporda ayrıca mevcut çalışmanın MASAK’tan temin edilen ham veriler üzerinden gerçekleştirilen bir analiz olduğu, kesin sonuca bankacılık veya mali bilirkişi incelemesi sonucunda ulaşılabileceği özellikle kayda geçirildi.