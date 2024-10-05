Tüyler ürpertici olay İstanbul Eyüpsultan'da akşam saatlerinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, eşinden boşandıktan sonra Bursa'ya yerleşen Kübra Güler, bugün çocuğunu görmek için İstanbul'a geldi. Eski kayınpederinin evine giden Güler'le boşandığı eşinin yakınları arasında iddialara göre tartışma çıktı.

ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE CAN VERDİ

Yaşanan bu tartışma üzerine eski kayınpeder Mehmet F., eski gelinine kurşun yağdırdı. Kanlar içerisinde kalan Kübra Güler çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mehmet F.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediliyor.