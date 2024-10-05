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        Son dakika haberi İsrail resmen itiraf etti

        İsrail Ordusu İran'ın salı günkü saldırısında iki İsrail hava üssünün vurulduğunu doğruladı. İsrail Ordusu Sözcüsü "İran'ın saldırısı Nevatim Üssü'nü vurdu ancak hava kuvvetleri savaşçılarından hiçbiri zarar görmedi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 20:44 Güncelleme: 05.10.2024 - 21:11
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        İsrail resmen itiraf etti
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        İsrail Ordusu İran'ın salı günkü saldırısında iki İsrail hava üssünün vurulduğunu doğruladı.

        İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari "İran'ın saldırısı Nevatim Üssü'nü vurdu ancak hava kuvvetleri savaşçılarından hiçbiri zarar görmedi" dedi.

        Hagari, "İran’ın füze saldırısına cevabımız İsrail’in en doğru olduğuna karar verdiği zamanda gelecek" diye konuştu.

        Ayrıntılar geliyor...

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