Son dakika haberi İsrail resmen itiraf etti
İsrail Ordusu İran'ın salı günkü saldırısında iki İsrail hava üssünün vurulduğunu doğruladı. İsrail Ordusu Sözcüsü "İran'ın saldırısı Nevatim Üssü'nü vurdu ancak hava kuvvetleri savaşçılarından hiçbiri zarar görmedi" dedi
Giriş: 05.10.2024 - 20:44 Güncelleme: 05.10.2024 - 21:11
İsrail Ordusu İran'ın salı günkü saldırısında iki İsrail hava üssünün vurulduğunu doğruladı.
İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari "İran'ın saldırısı Nevatim Üssü'nü vurdu ancak hava kuvvetleri savaşçılarından hiçbiri zarar görmedi" dedi.
Hagari, "İran’ın füze saldırısına cevabımız İsrail’in en doğru olduğuna karar verdiği zamanda gelecek" diye konuştu.
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