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        Haberler Dünya İsrail, Beyrut'u bombaladı | Dış Haberler

        Son dakika haberi İsrail Beyrut'u yine bombalıyor

        Beyrut'un güneyindeki belirli binalarda yaşayanlara acil tahliye çağrısı yapman İsrail ordusu bölgeyi bir kez daha hedef aldı. Saldırı sonucu bölgeden duman ve alevler yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 23:00 Güncelleme: 06.10.2024 - 00:34
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        İsrail, Beyrut'u bombalıyor
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        İsrail'in Lübnan'a saldırıları devam ediyor. İsrail savaş uçakları başkent Beyrut'u bombalıyor. Çok şiddetli patlamaların yaşandığı Beyrut'tan dumanlar yükseliyor.

        TAHLİYE ÇAĞRISI YAPMIŞTI

        İsrail Beyrut'un güneyindeki Dahiye'yi bir kez daha hedef alarak bombaladı. İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki belirli binalarda yaşayanlara acil tahliye çağrısı yapmıştı.

        Ayrıntılar gelecek...

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