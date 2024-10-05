Son dakika haberi İsrail Beyrut'u yine bombalıyor Beyrut'un güneyindeki belirli binalarda yaşayanlara acil tahliye çağrısı yapman İsrail ordusu bölgeyi bir kez daha hedef aldı. Saldırı sonucu bölgeden duman ve alevler yükseldi

Habertürk Giriş: 05.10.2024 - 23:00 Güncelleme: 06.10.2024 - 00:34 facebook

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