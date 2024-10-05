Son dakika haberi İsrail Beyrut'u yine bombalıyor
Beyrut'un güneyindeki belirli binalarda yaşayanlara acil tahliye çağrısı yapman İsrail ordusu bölgeyi bir kez daha hedef aldı. Saldırı sonucu bölgeden duman ve alevler yükseldi
Giriş: 05.10.2024 - 23:00 Güncelleme: 06.10.2024 - 00:34
İsrail'in Lübnan'a saldırıları devam ediyor. İsrail savaş uçakları başkent Beyrut'u bombalıyor. Çok şiddetli patlamaların yaşandığı Beyrut'tan dumanlar yükseliyor.
TAHLİYE ÇAĞRISI YAPMIŞTI
İsrail Beyrut'un güneyindeki Dahiye'yi bir kez daha hedef alarak bombaladı. İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki belirli binalarda yaşayanlara acil tahliye çağrısı yapmıştı.
Ayrıntılar gelecek...
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