İstanbul Şişli-Nişantaşı semtinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Şişli Vali Konağı Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

Olay bugün Şişli Vali Konağı Caddesi'nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, A.E.Ö. adlı kişi daha önceden husumetli olduğu F.Ü. ile karşılaştı. İkili arasında önce tartışma yaşandı.

5 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın büyümesi sonucu silahlı kavgaya dönüştü. Silahını çeken A.E.Ö., F.Ü.’ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu F.Ü. ile çevrede bulunan 4 vatandaş yaralandı. O sırada olay bölgesine yakın olan polis ekipleri hızla olay yerine geçti.