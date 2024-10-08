Yarım saatte 3 kaza: 2 ölü, 2 yaralı! Alkollü TIR şoförü biçti! Konya'da, alkollü sürücü 23 yaşındaki Muhammet Çat, kullandığı TIR ile yarım saatte 3 kazaya karıştı. Önce TIR ile motosiklete çarpıp 2 kişinin ölümüne, 20 dakika sonra da hafif ticari araca çarparak 2 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü, bir süre sonra karıştığı hasarlı kaza sonrası gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 08.10.2024 - 11:11 Güncelleme: 08.10.2024 - 11:34 facebook

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