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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İTO Başkanından yabancı çalışan açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        İTO Başkanından yabancı çalışan açıklaması

         İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, göçmen tartışmalarıyla ilgili olarak "Türkiye'nin doğurganlık hızı 1,51. Eğer bizim ülke olarak doğurganlık hızımız 1,51 ile Fransa'nın altına indiyse, İstanbul-Ankara-İzmir'de 1,2 ise yabancı çalışan alacak mıyız almayacak mıyız, göçmene ihtiyacımız var mı deme lüksümüz olamaz. Biz şu anda yüzde 1,79 doğurganlık hızına sahip Fransa'nın altına düştük. 1,75 olan İngiltere'nin gerisindeyiz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 17:16 Güncelleme: 09.10.2024 - 17:16
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        İTO Başkanından yabancı çalışan açıklaması
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        İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, OECD raporlarında yer alan "ne okulda ne istihdamda" olan gençlerin, Türkiye'nin en önemli sosyal problemlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

        Avdagiç, "Bizim nesil zor bir gençlik geçirdi. Çocuklarımızı ise biraz akvaryumda yetiştirdik. Güneşe çevirdik, yemlerini verdik, oksijen verdik, sularını değiştirdik ve onlar fazla çabalamadan, üretmeden bizim verdiğimiz harçlıklarla pasif bir hayat yaşamaya devam ediyorlar. 18-24 yaş arası bu gençlerimizi ne yapıp ne edip, ürettiği için tüketen tarafa kazandırmamız lazım. Şu anda sadece tüketen taraftalar. Gençliğimizin üreten tarafa evrilmesi için hızla politika geliştirmeliyiz." görüşünü savundu.

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        "HER 3 GENÇTEN 1'İ NE EĞİTİMDE NE İŞTE"

        Avdagiç, OECD'nin "Bir Bakışta Eğitim" başlıklı raporundaki tespitlerin, Türkiye'de her 3 gençten 1'inin ne eğitimde ne işte olduğunu gösterdiğini hatırlattı.

        Şekib Avdagiç, "Türkiye'de OECD'ye göre 18 ve 24 yaş arasındaki 100 gençten 31'i ne bir okulda eğitim alıyor ne de bir işte çalışıyor. Bu oran Fransa'da yüzde 16, Almanya'da yüzde 9, İtalya'da yüzde 18, İngiltere ve ABD'de yüzde 14" bilgisini aktardı.

        Avdagiç, "Hep enflasyonu hep döviz kurunu konuşuyoruz. Ne okulda ne işte olan gençlerimizden 1 milyonunu iş dünyasına katmak için yapacaklarımızı, enflasyon ve dolar kurundan önce konuşmak zorundayız" dedi.

        Ne okulda ne istihdamda olan yaklaşık 3,5 milyon gencin 1-1,5 milyonunun çok hızlı şekilde iş hayatına kazandırılması gerektiğini ifade eden Avdagiç, "Bu gençlerimiz şu anda pasif ve tüketici. Bunu kattığımız zaman, çokça konuştuğumuz eleman, personel ihtiyacı ve bununla ilgili açıkları da çözme imkanına sahibiz. Sertifika ve eğitim programlarıyla bu gençleri iş dünyasına katacak birtakım çalışmalar yapmamız lazım" dedi.

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        Sosyal olayların toplumsal ve ekonomik sonuçları olduğunu kaydeden Avdagiç, sanal kumarın önemli bir sosyal sorun olmanın ötesine geçip bir gelecek sorununa dönüştüğünü söyledi.

        Şekib Avdagiç, "Son dönemde çalışanlarda ve sosyal çevremde de gördüğüm bir kumar illetiyle karşı karşıyayız. Özellikle genç jenerasyonda bu sanal kumar illeti gençlerimize büyük bir sosyal sıkıntı oluşturuyor. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Göçmen tartışmalarının Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de sık sık gündeme geldiğine dikkati çeken Avdagiç, sözlerini şöyle tamamladı:

        "İstanbul'un doğurganlık hızı 1,20, Ankara'nın doğurganlık hızı 1,20, İzmir'in doğurganlık hızı 1,22. Türkiye'nin doğurganlık hızı 1,51. Eğer bizim ülke olarak doğurganlık hızımız 1,51 ile Fransa'nın altına indiyse, İstanbul-Ankara-İzmir'de 1,2 ise yabancı çalışan alacak mıyız almayacak mıyız, göçmene ihtiyacımız var mı deme lüksümüz olamaz. Biz şu anda yüzde 1,79 doğurganlık hızına sahip Fransa'nın altına düştük. 1,75 olan İngiltere'nin gerisindeyiz."

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