Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Kentten 2 bin Türk vatandaşı tahliye ediliyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 09.10.2024 - 14:24 Güncelleme: 09.10.2024 - 14:24 facebook

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