Bombalar altındaki Beyrut’ta Türk savaş gemileri: Tahliye operasyonu başladı

Lübnan’da yaklaşık 27 bin Türk vatandaşı yaşıyor ve bu vatandaşların büyük bir bölümü, 1936’dan bu yana ülkede bulunuyor. İkinci ve üçüncü nesil Türkler, Lübnan’ın toplumsal dokusuna entegre olmuş durumda.

Ancak İsrail’in artan saldırıları ve Lübnan’daki krizin tırmanması, birçok vatandaşı Türkiye’ye geri dönme talebinde bulunmaya yöneltti. Türkiye, bu süreci etkin bir şekilde yöneterek, Dışişleri Bakanlığı ve Beyrut Büyükelçiliği aracılığıyla 4 binden fazla vatandaşın tahliye taleplerini kayıt altına aldı.

Türkiye’nin savaş gemileri ve amfibi gemilerle yürüttüğü tahliye operasyonu, bölgedeki diğer ülkelerle kıyaslandığında oldukça dikkat çekici. Diğer ülkeler, vatandaşlarını tahliye etmek için Trablus Limanı’nı kullanırken, Türkiye, doğrudan Beyrut Limanı’na savaş gemileri göndererek hem hızlı hem de etkili bir tahliye süreci yürütüyor.