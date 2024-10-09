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        Haberler Dünya Bombalar altındaki Beyrut’ta Türk savaş gemileri: Tahliye operasyonu başladı | Dış Haberler

        Bombalar altındaki Beyrut’ta Türk savaş gemileri: Tahliye operasyonu başladı

        Türkiye, Lübnan'da şiddetli çatışmaların ortasında vatandaşlarını güvenli bir şekilde tahliye etmek için harekete geçti. İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarının yoğunlaştığı, sivil altyapının ciddi zarar gördüğü bu kritik süreçte Türkiye'nin savaş gemileri, ülkedeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek için Beyrut limanında.

        Giriş: 09.10.2024 - 13:04 Güncelleme: 09.10.2024 - 13:18
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        Bombalar altındaki Beyrut'ta Türk savaş gemileri
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        Lübnan’da yaklaşık 27 bin Türk vatandaşı yaşıyor ve bu vatandaşların büyük bir bölümü, 1936’dan bu yana ülkede bulunuyor. İkinci ve üçüncü nesil Türkler, Lübnan’ın toplumsal dokusuna entegre olmuş durumda.

        Ancak İsrail’in artan saldırıları ve Lübnan’daki krizin tırmanması, birçok vatandaşı Türkiye’ye geri dönme talebinde bulunmaya yöneltti. Türkiye, bu süreci etkin bir şekilde yöneterek, Dışişleri Bakanlığı ve Beyrut Büyükelçiliği aracılığıyla 4 binden fazla vatandaşın tahliye taleplerini kayıt altına aldı.

        Türkiye’nin savaş gemileri ve amfibi gemilerle yürüttüğü tahliye operasyonu, bölgedeki diğer ülkelerle kıyaslandığında oldukça dikkat çekici. Diğer ülkeler, vatandaşlarını tahliye etmek için Trablus Limanı’nı kullanırken, Türkiye, doğrudan Beyrut Limanı’na savaş gemileri göndererek hem hızlı hem de etkili bir tahliye süreci yürütüyor.

        İsrail saldırıları ve Beyrut’taki durum

        İsrail’in Lübnan’a yönelik hava saldırıları, özellikle güney Lübnan ve Beyrut çevresinde yoğunlaşıyor. Beyrut Havalimanı etrafındaki bombalamalar ve sivil altyapının büyük ölçüde hasar görmesi, bölgedeki güvenliği tehdit ediyor. İsrail, Hizbullah’a yönelik askeri operasyonlarını sürdürürken, Lübnan’da yaşayan siviller ciddi bir tehlike altında.

        Türkiye’nin Lübnan’daki tahliye operasyonu sadece vatandaşların güvenliğini sağlamakla sınırlı değil. Türkiye, Lübnan’da yaşanan insani krize karşı da aktif bir şekilde yardım götürüyor. Güney Lübnan ve Dahye gibi bölgelerde barınma sorunu yaşayan insanlara gıda yardımı ulaştıran Türkiye, Lübnan halkına da destek sunmayı sürdürüyor.

        Türkiye, Beyrut Limanı’nın 2020’deki patlama sonrasında büyük zarar görmesine rağmen, Lübnan’a ilk ilaç yardımını ulaştıran ülkelerden biri olmuştu.

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