Tabuttan ses geldi, hastaneye götürüldü

Fatih'te 80 yaşındaki Halit Bayşu'nun cenaze namazı kılınırken tabuttan gelen ses üzerine camiye gelen sağlık ekipleri, Bayşu'yu kalp masajının ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

DHA'nın haberine göre Bayşu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mahalle muhtarı Galip Akçay "Cenaze namazına geldik. Kızı bana tabuttan ses geldiğini söyledi. Eğilip dinlediğimde tıkırtıyı duydum. Ambulansı aradılar. Sağlık ekipleri tabutu açtılar ve kontrol edip hastaneye götürdüler" dedi.

REKLAM NABZININ ATTIĞI FARK EDİLDİ Olay, bugün öğle saatlerinde Ayvansaray Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, 80 yaşındaki Halit Bayşu hayatını kaybetti diye Ayvansaray Hacı İlyas Yatağan Camii’nde cenaze namazı kılınacaktı. Namaz için yapılan hazırlık sırasında tabuttan sesler gelmeye başladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tabutu açtıklarında Bayşu’nun nabzının attığını fark etti. Sağlık ekipleri kalp masajının ardından Bayşu’yı hastaneye kaldırdı. Bayşu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.