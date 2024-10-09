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        Haberler Gündem Güncel Tabuttan ses geldi, hastaneye götürüldü | Son dakika haberleri

        Tabuttan ses geldi, hastaneye götürüldü

        İstanbul Fatih'te cenaze namazında tabuttan ses gelince öldü sanılan 80 yaşındaki Halit Bayşu ambulansla hastaneye götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 16:17 Güncelleme: 09.10.2024 - 16:40
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        Tabuttan ses geldi, hastaneye götürüldü
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        Fatih'te 80 yaşındaki Halit Bayşu'nun cenaze namazı kılınırken tabuttan gelen ses üzerine camiye gelen sağlık ekipleri, Bayşu'yu kalp masajının ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

        DHA'nın haberine göre Bayşu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mahalle muhtarı Galip Akçay "Cenaze namazına geldik. Kızı bana tabuttan ses geldiğini söyledi. Eğilip dinlediğimde tıkırtıyı duydum. Ambulansı aradılar. Sağlık ekipleri tabutu açtılar ve kontrol edip hastaneye götürdüler" dedi.

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        NABZININ ATTIĞI FARK EDİLDİ

        Olay, bugün öğle saatlerinde Ayvansaray Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, 80 yaşındaki Halit Bayşu hayatını kaybetti diye Ayvansaray Hacı İlyas Yatağan Camii’nde cenaze namazı kılınacaktı. Namaz için yapılan hazırlık sırasında tabuttan sesler gelmeye başladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tabutu açtıklarında Bayşu’nun nabzının attığını fark etti. Sağlık ekipleri kalp masajının ardından Bayşu’yı hastaneye kaldırdı. Bayşu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        "TIKIRTI DUYDUM"

        Ayvansaray Mahalle Muhtarı Galip Akçay, "Cenaze namazına geldik. Kızı bana tabuttan ses geldiğini söyledi. Eğilip dinlediğimde tıkırtıyı duydum. Ambulansı aradılar. Sağlık ekipleri tabutu açtılar ve kontrol edip hastaneye götürdüler" dedi

        "KALP MASAJI YAPTILAR"

        Mahalle sakinlerinden Erdoğan Baysal, "Cenaze geldi. Tabutu musalla taşına koyduk. Tabuttan ses geldiği söylediler. Ambulansı aradık. Kalp masajı yapıp ambulansla hastaneye kaldırdılar" dedi.

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