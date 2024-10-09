Çocuğun gözü önünde... Boşanma davası çıkışı vahşet!
Kahramanmaraş'ta, 45 yaşındaki Vedat K., 43 yaşındaki Dilber K.'yi, boşanma davası çıkışında adliyede, çocuğunun gözü önünde 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Zanlı, gözaltına alındı. Dilber K.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi
Habertürk'ten Sırrıberk Arslan'ın haberine göre Kahramanmaraş'ta, Vedat K. (45) ve Dilber K. (43), 2017 yılında evlendi. İkisinin de ikinci evliliğiydi. Ancak iddiaya göre kadın, kocasından şiddet görüyordu.
"UZAKLAŞTIRMA" KARARI ALDIRDI
Geçen yıl da şiddet gördüğünü belirterek eşinden şikâyetçi olmuş ve Vedat K. hakkında uzaklaştırma kararı verilmişti. Ancak Dilber K., 4 gün sonra şikayetini geri çekmişti.
BOŞANMA DAVASI ÇIKIŞI DEHŞET
Ancak çift arasındaki geçimsizlik artınca boşanma kararı aldılar. Kahramanmaraş Adliyesi'nde boşanma davasının çıkışında taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya döndü.
5 YERİNDEN BIÇAKLADI, DURUMU AĞIR
Vedat K., eşini, çocuğunun gözü önünde 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olayın ardından Vedat K. gözaltına alındı.