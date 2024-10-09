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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi, Hagi'nin rekoruna göz dikti! Galatasaray tarihine geçecek - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi, Hagi'nin rekoruna göz dikti! Galatasaray tarihine geçecek

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübün efsane isimlerinden Georghe Hagi'nin gol rekoruna göz dikti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 11:24 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:27
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        Galatasaray'da Mauro Icardi, sarı kırmızılı kulüpteki başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor.

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        Arjantinli oyuncu, Türkiye'deki üçüncü sezonunu geçiriyor.

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        Icardi, sarı kırmızılı formayla toplamda 83 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu, bu süreçte 58 kez fileleri havalandırırken, 20 de gol pası verdi.

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        Geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Icardi; Galatasaray'da 2 lig, bir de Turkcell Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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        Taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli futbolcu, kulüp tarihinin en golcü üçüncü yabancı futbolcusu olmayı başardı.

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        61 gollü Milan Baros bu alanda ikinci sırada yer alırken, Gheorghe Hagi ise attığı 72 golle zirvede bulunuyor.

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        Mauro Icardi, 15 kez daha gol sevinci yaşarsa, Galatasaray'ın en golcü yabancı futbolcusu unvanının sahibi olacak.

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        Ayrıca Icardi, maç başı skor katkısına bakıldığında yabancı golcüler listesinin ilk sırasında.

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        Arjantinli futbolcu, 83 maçta 78 gole doğrudan etki etti.

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