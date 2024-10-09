Samsun Barosu avukatlarından Ş.G. (27), gezmeye gittiği Giresun'dan dönmek için 15 Eylül'de saat 16.00'ya otobüs bileti aldı. İddiaya göre, seyahat sırasında otobüsün muavini O.K., üzerinde 'Sakızın varsa bana da verebilir misin? Bir de yerde sigara paketi gördün mü?' yazılı kağıdı Ş.G.'ye verdi.

GECE YARISI MESAJ GELDİ DHA'da yer alan habere göre Ş.G. muavine sakızının olmadığını, sigara paketini de görmediğini söyledi. Samsun'un Terme ilçesinde arkadaşı tarafından otomobil ile alınan Ş.G.'ye gece yarısı sıralarında kullanıcı adı 'O.K.' olan numaradan mesaj geldi. REKLAM