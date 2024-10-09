İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz: Turizm, sorunları dertsiz tasasız aşar

İstanbul Turizm Fuarı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başladı. Fuarın ana sponsoru olan İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, fuar ve bankanın turizm sektöründeki faaliyetleriyle ilgili Habertürk Ekonomi Editörü Ahmet Hamdi Girgin'in sorularını yanıtladı.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, yoğun katılımın sağlandığı fuarla ilgili, Sabah erkenden geldik, daha hiç kimse yoktu. Sonrasında ciddi bir şekilde açılış konuşmalarıyla beraber fuarın kalabalıklaştığını gördüm memnuniyetle. Yaklaşık geçen yıla göre yüzde 100'ün üzerinde katılımcı sayısı olan, 35 ayrı ülkeden katılımcısı olan fuar, ciddi bir rağbet gördü. Biz de ana sponsor olarak İstanbul Turizm Fuar'ını organize eden Dream Project ekibine teşekkür etmek istiyorum. Bu kadar çok paydaşı, bu kadar büyük paydaşı, hem yurt içi hem yurt dışındaki paydaşı bir araya getirdikleri için müteşekkirim" diye konuştu.

REKLAM "MİSYONUMUZDA ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SUNMAK VAR" İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, bankanın turizmle ilgili yaptığı çalışmalar hakkında şunları söyledi: "Aslında biraz daha geriye sarayım, bankanın kuruluş misyonunda olan ülke ekonomisine katkı sunmak var. Sadece bankacılık yapmaz İş Bankası, bankacılığın ötesinde bir misyonu ve vizyonu var. Dolayısıyla az önceki saydığımız ihtisas şubelerinden ziyade daha biraz evveline gittiğimizde bu ihtiyaçlara bakıyoruz. İhtiyaçlarda 'tarımda sürdürülebilirlik' konusu var mı, var... Yeni girişimcilere yeni finteklere, yeni start-uplara ihtiyaçları var mı, var. Bunların desteklenmesi gerekiyor mu, evet. Bu kapsamda da biz mevcut şubelerimizi kapatmak, birleştirmek yerine bunları dönüştürerek hem içerisindeki çalışanlarımızı da eğiterek yenileyerek ilerlemeyi seçiyoruz. Dolayısıyla Ankara, İstanbul, İzmir'de 3 tane girişimcilik istasyonu açmıştık. Sonrasında tarımda sürdürülebilirliğinin, gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu, coğrafyanızda yaşayanlar olarak farkına vardık. Biz de Türkiye'nin 50 ovasında 56 tarım ihtisas şubesi açarak bu iddiamızı ortaya koyduk. Genel müdürlükte ayrı bir yapılanma olarak devam ediyor. Sadece tarıma özel çalışıyorlar.

REKLAM Turizm tarafına geldiğimizde de turizm tarafında da aslen benzer bir hikaye var. Yaklaşık 54 sektörü doğrudan 100'ün üzerinde sektörü de dolaylı olarak etkileyen devasa bir ekosistemden bahsediyoruz. Ülke ekonomisine katkı anlamında bakıldığında da gayrisafi milli hasılanın geçen sene için yüzde 5'idir. Cari açığa da pozitif olarak 55 milyar dolar gibi ciddi bir etkisi var. Turizm sektörünün bunun dolaylı etkilerini de düşündüğünüzde doğrudan veya dolaylı etkilerini düşündüğünüzde ne kadar büyük bir ekosistem olduğunu siz de hak verirsiniz diye tahmin ediyorum. Biz de İş Bankası olarak zaten 100 yıldır bu ülkedeyiz ama ikinci yüzyılımızda hem ülke ekonomisine katkı anlamında neler yapabileceğiz diye düşündüğümüzde; turizmin olmazsa olmaz, odaklanmamız gereken konulardan birisi olduğunu kendimize inandırdık ve bu konuda da sadece turizm konuşan genel müdürlükteki ekipler, sadece turizm konuşan, turizmciyi anlayan aynı dili konuşan, onlarla beraber dertlerinin tasalarını, problemlerini öğrenip ve bunların çözüm yollarını birlikte arayacak olan bunu saha yapılanması olarak da bu hizmet saat şubelerini açıyoruz. İlk turizm ihtisas şubesidir bu arada bankacılık sektöründe, Antalya'da Mart 2024 tarihinde açtık. Sene sonuna yetişmezse, 2025 ilk çeyrekte kuvvetle muhtemel tabii ki İstanbul turizmin başkenti diyebiliriz, İstanbul'da da bir turizm ihtisas şubemizi açıp bu yapılanmamızı orta uzun vadeli bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."

Bankanın yaptığı çalışmalar ve turizm sektörünün son dönemde girdi maliyetleriyle ilgili dile getirdiği sorunları değerlendiren İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Aslında ülke ekonomisi ile birlikte bakmak lazım. Belki dünya ekonomisiyle birlikte bakmak lazım. Bu sene eğer bizim yıl sonu hedefimiz 60 milyar dolar gelir, 60 milyon turist ise tabii ki bunun dünya ekonomisi tarafına da bakmak lazım. 2024'ün 9. ayına kadar geldiğimiz süreçte dünyada da bizimki kadar olmasa da bir enflasyonist bir dönem, yüksek faizin olduğu bir dönem yaşandı ama ilgili merkez bankalarının, işte Avrupa Merkez Bankası 2 defa, Amerika Merkez Bankası da yaklaşık 20 gün önce sıfır 50 baz puan civarında faiz indirimlerine gitti. Ülkemizdeki sıkı para politikası da şu anda devam ediyor. Alınan tedbirlerle beraber enflasyonda. mayıs ayının sonu gibi yüzde 75'li, son açıklanan eylül enflasyonuyla 49,38'lere geldi. Buradan hem kur bağlantısı hem Para Politikası Kurulu'nun 50 olarak belirlediği oranın, enflasyonun baskılanması ya da aşağı düşmesiyle beraber muhakkak finansman imkanlarındaki faiz oranlarının görece daha makul seviyelere bu önümüzdeki süreçte gelebileceğini ve yatırım yapılabilir düzeylerde artık olabileceğine düşünüyoruz.

Dolayısıyla turizm sektörü de bu ülkede yaşadığı için maalesef bu sıkıntıları yaşıyor. Özellikle işte yılın başında düşündüğümüzde, turizm sektörü genelde Avrupa bölgesine çalıştığı için euro konuşur, yılın başında 32'li seviyelerdeyken 38'li seviyelerde şu an, yani yaklaşık 9 ayda yüzde 17-18'lik bir artış varken tabii ki turizm sektöründe istihdam çok önemli. Turizm sektöründe çalıştırdığınınız kalifiye eleman çok önemli. Bu kalifiye elemanı da asgari ücretle çalıştıramıyorsunuz. İstihdam problemi var, o yüzden yurtdışı istihdam ithalatı bile var diyebilirim. Dolayısıyla asgari ücretin üzerinde çalıştırmak durumundasınız. Zaten mevcutta yılın başında yapılan yüzde 50'lik asgari ücret artışı sonrasında enerji maliyetleri, girdi maliyetleri, tedarikçileriyle olan ekosistemindeki gıda maliyetleri gibi konuları düşündüğümüzde buradaki girdi maliyetlerinin oluşturduğu bir zorluğu yaşıyor ama; turizm sektörümüz daha önceki yıllarda yaşanmış krizleri nasıl yönetti ise sektörün bu sıkıntılardan da dertsiz tasasız bir şekilde çıkabileceğini görüyor ve düşünmüyorum. Şu anda da zaten turizm sektörü 2024'te 2023'ten çok daha iyi gidecek. Ağustos sonu itibariyle bakıldığında geçen senenin yüzde 7 fazlası bir oranda da turist geldiğini memnuniyetle görüyoruz, inşallah daha güzel günler ve hedeflere doğru da emin adımlarla sektörümüz gidiyor."

2 YILLIK SÜREÇTE TURİZME 1 MİLYAR DOLAR KAYNAK İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, turizmin; ülke ekonomisini ve sosyo-kültürel gelişimi besleyen büyük bir ekosistem belirterek, Türkiye’nin turizmdeki yüksek potansiyeline dikkat çekti. Geçen yıl ülkemizin turizm gelirinin 55 milyar dolar olduğunu, turist sayısının ise 56,7 milyona yükselerek rekor seviyeye ulaştığını söyleyen Yılmaz, “Ülkemizin farklı bölgelerindeki potansiyel turistik destinasyonların gelişimine katkı sunacak çalışmaların planlanması, buna yönelik adımların atılması ve sektörü etkileyecek kurum ve kuruluşların birlikte hareket etmesi sektörün gelişimi ve dönüşümlere hızlı uyum sağlaması açısından çok önemli. Değişen dinamiklerle ihtiyaçları günden güne farklılaşan turizm sektörünün dönüşümünde beraber olmak, global rakipler karşısında sektöre güç katmak, sektörün sürdürülebilirliğine katkı sunmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.