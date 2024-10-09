İspanya'dan Youssef En-Nesyri için flaş iddia!
Uzun uğraşlar sonucu Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri için flaş bir iddia öne sürüldü. İspanyol basını, Sevilla'nın devre arasında golcü oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için harekete geçmeyi planladığını aktardı.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucunda Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri için flaş bir iddia gündeme geldi.
SEVILLA YENİDEN İSTİYOR
İspanyol basınında yer alan haberde; Sevilla'nın, Faslı golcüyü yeniden transfer etmeyi planladığı iddia edildi.
DEVRE ARASINDA HAREKETE GEÇECEKLER
Victor Orta yönetimindeki Endülüs ekibinin, ocak ayında golcü oyuncunun transferi için girişimde bulunabileceği öne sürüldü.
SEVILLA GOL YOLLARINDA SIKINTI YAŞADI
En-Nesyri'yi Fenerbahçe'ye gönderen Sevilla, 27 yaşındaki futbolcunun yokluğunda hücum hattında büyük sıkıntı çekti.
Sevilla, ligde 9 maçta yalnızca 10 gol bulabildi. Ligde kötü bir dönemden geçen İspanyol ekibi, 9 haftada topladığı 12 puanla milli maç arasına 12. sırada gitti.
FENERBAHÇE SICAK BAKMIYOR
Haberde, Fenerbahçe'nin ise büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı En-Nesyri'yi kolay kolay bırakmaya niyeti olmadığı belirtildi.