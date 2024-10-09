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        Haberler Spor Transfer İspanya'dan Youssef En-Nesyri için flaş iddia! - Futbol Haberleri

        İspanya'dan Youssef En-Nesyri için flaş iddia!

        Uzun uğraşlar sonucu Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri için flaş bir iddia öne sürüldü. İspanyol basını, Sevilla'nın devre arasında golcü oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için harekete geçmeyi planladığını aktardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 14:01 Güncelleme: 09.10.2024 - 14:01
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        Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucunda Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri için flaş bir iddia gündeme geldi.

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        SEVILLA YENİDEN İSTİYOR

        İspanyol basınında yer alan haberde; Sevilla'nın, Faslı golcüyü yeniden transfer etmeyi planladığı iddia edildi.

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        DEVRE ARASINDA HAREKETE GEÇECEKLER

        Victor Orta yönetimindeki Endülüs ekibinin, ocak ayında golcü oyuncunun transferi için girişimde bulunabileceği öne sürüldü.

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        SEVILLA GOL YOLLARINDA SIKINTI YAŞADI

        En-Nesyri'yi Fenerbahçe'ye gönderen Sevilla, 27 yaşındaki futbolcunun yokluğunda hücum hattında büyük sıkıntı çekti.

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        Sevilla, ligde 9 maçta yalnızca 10 gol bulabildi. Ligde kötü bir dönemden geçen İspanyol ekibi, 9 haftada topladığı 12 puanla milli maç arasına 12. sırada gitti.

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        FENERBAHÇE SICAK BAKMIYOR

        Haberde, Fenerbahçe'nin ise büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı En-Nesyri'yi kolay kolay bırakmaya niyeti olmadığı belirtildi.

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        FENERBAHÇE KARNESİ

        En-Nesyri, Fenerbahçe'ye transferinin ardından sarı-lacivertli takımda çıktığı 11 karşılaşmada 1 kez gol sevinci yaşadı.

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